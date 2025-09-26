Šta igrate za vikend: Izaberite jednu ili obe besplatne igre

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Eastern Exorcist i Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 2. oktobra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Eastern Exorcist je 2D akcioni RPG koji fenomenalno izgleda. Već iz imena može da se zaključi da je prepuna zlokobnih demona i monstruma. Navikli smo da isterivači đavola žive samo u američkim filmovima, ali su ovde u istočnjačkom ambijentu koji prija oku. Igrač je iskusni isterivač demona. Bori se protiv zla i tako se probija kroz okrutni svet. Usput nailazi na svakojake priče, neke donose radosti, druge pak tugu. Oni koji su je igrali daju visoke ocene.

Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy je point-and-click avantura, a već sam naslov obećava veselje. Avantura osmogodišnjeg junaka već neko vreme dobija najviše ocene. Njegova ekscentrična porodica takođe pomaže u tome, a i boje su sjajne. Bazirana je na nagrađivanom animiranom filmu Jorel’s Brother, o starijem bratu koji je toliko zgodan da svi žive u njegovoj senci.

Oni koji vole dobar horor, ali i avanture u boji, će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Eastern Exorcist inače košta oko 16 evra, a Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy oko 13 evra.