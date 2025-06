Šta igrate za vikend: Ove igre su potpuno besplatne

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Deathloop i Ogu and the Secret Forest. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 12. juna u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Deathloop se igra iz prvog lica (FPS), a pucnjava je njena sama suština. Dva velika rivala, obojica profesionalne ubice, su zarobljena na ostrvu Blackreef. Tu je važan još jedan detalj – osuđeni su da ponavljaju isti dan do kraja večnosti. Vrte se dakle u krug kao u Danu mrmota, a jedini način da izađu iz tog začaranog kruga je da likvidiraju osam ključnih meta pre nego što se dan završi.

Ogu and the Secret Forest je, što se vidi već iz samog naslova, vedrija igra. Igra se u otvorenom svetu koji asocira na onaj kroz koji luta Zelda. Glavni junak je neobično belo biće po imenu Ogu. Nalazi se u magičnom svetu u kojem žive stvorovi koji su još čudniji od njega, a pred njim se otvara gomila problema koje mora da reši kroz zadatke, slagalice, pa i borbe na čijim krajevima sreće i bosove.

Ljubitelji opasnih junaka i čudnih bića će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Deathloop inače košta oko 53 evra, a Ogu and the Secret Forest oko 22 evra.