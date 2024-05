Šta je ATX 3.0 i šta treba da znate pre sledećeg poboljšanja PC-a

Kada je reč o odabiru napajanja (PSU), ATX 3.0 je najnoviji standard.

Iako se napajanja možda zanemaruju na mnogim računarima, one igraju jednu od najvažnijih uloga u izgradnji. Napajanje će se pobrinuti da svaka druga komponenta ima dovoljno snage i da ne dođe do prekida u slučaju bilo kakvih prekida u napajanju ili prenapona. Uvek je dobra ideja nabaviti odgovarajuće napajanje prema vašim potrebama i nikada ne birati previše jeftino.

Standard ATX 3.0 je predstavila kompanija Intel u martu 2022. godine. Ovo je bio prvi značajan update standarda napajanja u oko 20 godina, od kako je predstavljen standard ATX 2.0. Imajući ovo na umu, pogledajmo kakve izmene je doneo standard ATX 3.0 i njihovu značajnost.

Šta je ATX 3.0?

ATX 3.0 je najnoviji standard za napajanja. Sa njim dolazi i novi 16-pin (12+4) konektor za napajanje grafičkih kartica. Konektor poznat kao PCIe 5.0 12VHPWR konektor, dizajniran je da obezbedi do 600W snage za nove GPU-ove sa PCIe 5.0.

Prethodni konektori za napajanje GPU-a nudili su samo 75W ili 150W, pa je novi 12VHPWR kabl ogroman skok u pogledu ograničenja snage. Novi 12VHPWR konektori se trenutno koriste uglavnom za seriju 4000 NVIDIA grafičkih kartica, ali postoji potencijal da ih koriste i drugi proizvođači.

Sa povećanim mogućnostima snage, ATX 3.0 takođe donosi bolju efikasnost napajanja zahvaljujući Alternativnim režimima niskog napona (ALPM – Alternative Low Power Modes). ALPM nije potpuno nov, ali omogućava nižu potrošnju energije kada vaš sistem miruje.

Postoje još neke promene koje treba pomenuti, poput bržeg buđenja sistema i signala za uključivanje napajanja. Ovo će omogućiti vašem računaru da se brže uključi i probudi iz režima mirovanja. 12V šina sada može dostići 12,2V, omogućavajući niže naponske padove i pružajući bolju stabilnost sistema. ATX 3.0 takođe omogućava 60% efikasnost pri opterećenju od 10W ili 70% efikasnost pri opterećenju od 2% maksimalnog kapaciteta. Ovo pruža bolju stabilnost pri nižim opterećenjima i trebalo bi da troši manje energije kada je vaš računar u stanju mirovanja.

Da li treba da pređete na ATX 3.0 napajanje?

Potreba je jaka reč. Iako ATX 3.0 napajanja nisu bila bez problema, ona su novi standard i već su prisutna oko dve godine, što je proizvođačima dalo vreme da reše probleme.

Najveći problem koji smo videli bio je topljenje/paljenje kablova 12VHPWR na nekim NVIDIA GPU-ima. Iako se to ne dešava na svim njima, to je bio i još uvek je glavni problem novog 12VHPWR konektora. Problem se čini više povezanim sa samim kablom 12VHPWR, a ne sa ATX 3.0 napajanjima uopšte, ali, nažalost, idu ruku pod ruku. Nećemo ulaziti u sve pojedinosti, ali sigurni smo da su mnogi videli topljene 12VHPWR konektore na nekim NVIDIA GPU-ima i činjenicu da postoji puno prepirki oko toga da li je to zbog greške korisnika ili greške u standardu njegovog kabla.

Ako planirate da u budućnosti ažurirate svoju GPU na novu karticu RTX 40 serije od NVIDIA-e, onda, da, itekako je vredno razmotriti ATX 3.0 napajanje. Ako takođe želite najbolju energetsku efikasnost koju možete dobiti, onda je to apsolutno vredno. Takođe, ako uzmete u obzir da je poslednja velika promena standarda bila pre više od 20 godina, ako volite budućnost, ATX 3.0 napajanje bi moglo biti dobar izbor, pogotovo što izgleda da će nova NVIDIA GeForce RTX 5000 serija i dalje koristiti 12VHPWR kabl za njihovo napajanje.



