Šta je brzina osvežavanja ekrana – i zašto je bitna za telefon

Proizvođači telefona konstantno traže nove načine da svoje uređaje učine boljim, korisnijim i bržim, a jedna od stvari koje u velikoj meri mogu da iskustvo korišćenja učine još boljim jeste brzina osvežavanja ekrana. Donedavno, najveći broj telefona posedovao je osvežavanje displeja od 60Hz, ali kako je vreme prolazilo, došli smo do brojki koje uveliko premašuju 120Hz.

Međutim, iako smo više nego odlično upoznati sa prednostima koje donosi jači procesor, više RAM-a i velika baterija, za mnoge je brzina osvežavanja ekrana i dalje nepoznanica.

Šta je osvežavanje ekrana na smartfonu?

Brzina osvežavanja ekrana utvrđuje koliko puta će se displej vašeg telefona osvežiti ili apdejtovati svake sekunde, a brzina se meri u hercima (Hz). Svi ekrani smartfona dolazili su sa osvežavanjem od najmanje 60Hz, i to je jedno vreme bio standard na svim uređajima. Danas je 60Hz donja granica s obzirom na to da na tržištu postoje telefoni sa ovežavanjem ekrana koje ide znatno više, čak i do 144Hz.

Veće osvežavanje ekrana čini da sve što radite na telefonu izgleda fluidnije – zamislite samo da se tokom igranja omiljene igre ili surfovanja internetom ekran osveži samo nekoliko puta u sekundi, izgledalo bi kao da sve secka i celokupno iskustvo bi bilo gotovo nepodnošljivo. Sa osvežavanjem od 60Hz, ovo podrhtavanje je gotovo nepostojeće, ali kako se ovaj broj povećava, glatkoća u radu ekrana je više nego primetna, posebno kada su u pitanju stvari sa puno pokreta, kao igre ili skrolovanje dužim menijima.

Prosto rečeno, više je bolje, i zato sada na raspolaganju imamo telefone sa većim osvežavanjem ekrana kao što je Motorola edge pro koji je jedan od retkh telefona sa osvežavanjem ekrana od čak 144Hz. A kako biste maksimalno iskoristili ovo osvežavanje, edge 20 Pro donosi i moćan Snapdragon 870 procesor uparen sa 12GB radne i 256GB interne memorije koji se staraju da imate i dovoljno snage da pokrenete čak i najzahtevnije igre i aplikacije, ali i da uživate u svojim fotografijama u punom sjaju na ekranu zahvaljujući impresivnom 108MP sistemu sa 4 kamere.

S obzirom na to da je u pitanju premijum model sa preporučenom cenom od 59.999 dinara, Motorola je odlučila da gotovo identično superiorno iskustvo korišćenja ponudi i korisnicima koji brinu o budžetu.

Motorola edge 20 lite dolazi sa osvežavanjem ekrana od 90Hz, a tu je još 8GB radne memorije i snažan MediaTek MT6853 procesor zahvaljujući kojima ovaj model može da se nosi sa znatno skupljim telefonima kada su u pitanju performanse i brzina u radu. Najbolje od svega, cena ovog modela iznosi 39.999 dinara.

Oba modela nude odličnu vrednost za novac, pogotovo ako se u obzir uzme to da telefoni sličnih performansi i mogućnosti trenutno koštaju mnogo više, a ne nude puno toga više – sem cene.

