Šta je demake video igre?

Sigurno ste čuli za remake video igara, gde se stari naslovi modernizuju za novu generaciju igrača kroz reizdanja franšiza, ali šta je demake?

Retro duh je i dalje prisutan

Kao što sam naziv sugeriše, ovaj kreativni eksperiment podrazumeva zamišljanje kako bi moderna igra izgledala da je izašla u prethodnoj generaciji, godinama ili decenijama ranije.

Reimaginacija novih naslova na starijem hardveru

Demake-ovi video igara predstavljaju neke od najzanimljivijih misaonih eksperimenata u svetu gaminga. Kako bi vaša omiljena moderna igra izgledala, zvučala i igrala se da je nastala u ograničenjima hardvera prošlih vremena?

Rezultat je remake u obrnutom smeru. Umesto da se uzmu osnove stare igre i izgradi moderna verzija sa poboljšanjima u vizuelnom i tehničkom smislu, demake uzima savremenu igru i svodi je na najosnovnije i vremenski primerene elemente. Takva igra mora da se uklopi u ograničenja platforme na kojoj bi bila „izdata“. To može značiti primitivne zvučne efekte ZX Spectruma, izobličene teksture PlayStation 1 konzole ili monohromatsku paletu originalnog Game Boy-a.

„Kultne“ franšize poput Final Fantasy i Super Mario razvijale su se paralelno sa industrijom video igara, postavljajući pravila i trope koje su definisale generacije igara. Demake projekti često koriste te inspiracije kako bi oblikovali vizuelni stil ili mehanike igranja, poput upravljanja inventarom.

Nisu svi demake-ovi igrivi

Pravljenje video igara je težak i dugotrajan proces, a izrada demake verzija dodatno komplikuje stvari zbog pravnih problema. Tehnički, možete preraditi bilo koju igru i tvrditi da je vaš rad transformativan i pokriven principima fer upotrebe (Fair Use), ali postoji rizik u korišćenju zaštićenog materijala.

Na primer, demake Bloodborne-a koji je zamišljao kako bi igra izgledala na originalnom PlayStation-u bio je predmet autorskog zahteva i više nije dostupan za preuzimanje. Zbog toga mnogi demake projekti ostaju samo kao koncepti, a mnogi nikada ne postanu igrive igre. Često postoje samo u vizuelnom obliku – kao statične slike ili animirani video snimci koji prikazuju „šta bi moglo biti“. To omogućava posvećenim fanovima, ilustratorima i animatorima da pokažu svoje veštine bez obaveze pravljenja kompletne igre.

Ipak, postoje i impresivni igrivi demake-ovi koji su besplatno dostupni. Retko kada nude celokupno iskustvo kao original, ali to je i očekivano, jer su u pitanju strastveni projekti. Budući da autori ne poseduju prava na intelektualnu svojinu, naplaćivanje ovih igara gotovo sigurno bi dovelo do pravnih problema.

Demake-ovanje vaših omiljenih igara

Mnoge popularne moderne igre dobile su demake verzije. Na primer, Halo 2600 zamišlja kako bi Halo: Combat Evolved izgledao na Atari 2600 konzoli, dok je Bloodborne PSX prerađen tako da izgleda kao igra sa originalnog PlayStation-a. Dead Space Demake je uradio suprotan proces u odnosu na remake iz 2023. godine i pretvorio EA-ov horor klasik u PS1 verziju.

Čak i indie igre dobijaju demake tretman, poput Hollow Knight Demake koji se može igrati u pretraživaču, ili The Wit.nes, koji prikazuje kako bi izgledala igra The Witness na originalnom Nintendo sistemu. Jedan od najekstremnijih demake projekata je IF Quake, koji Quake pretvara u tekstualnu avanturu.

Ako želite da istražite više demake igara, možete ih pronaći na platformi itch.io, a još više primera dostupno je na r/demake subreddit-u.

Retro duh je i dalje prisutan

Ovi eksperimenti su deo šireg trenda vraćanja nostalgiji i sirovoj estetici starih igara. Slično tome, fizički mediji poput CD-ova i vinila ponovo su popularni, digitalne kamere iz 2000-ih postaju trend među mlađim generacijama, a čak se i preklopni telefoni vraćaju u modu.

Istovremeno, mnogi studiji svesno koriste koncept demake-a u svojim igrama. Na primer, Crow Country iz 2024. godine je survival horor igra koja izgleda kao da je napravljena za originalni PlayStation, sa kontrolama koje podsećaju na Resident Evil i Silent Hill. A Short Hike koristi jednostavnu estetiku niskih rezolucija kao PS1 igre, dok platformeri poput The Messenger i retro FPS naslovi poput Warhammer 40,000: Boltgun pokazuju da je ono što je nekada bilo staro – sada ponovo kul.

Izvor: Howtogeek

Podelite s prijateljima

Tweet