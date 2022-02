Šta je Exascale Computing?

Naučnici najavljuju prekretnicu u razvoju super-računara. Nosioci novog tipa računara nose naziv Exascale.

Exascale računarstvo

Na srpskom jeziku još uvek nema odgovarajuće kovanice kojom bi se prevela reč „exascale“. A šta ta reč predstavlja? Exascale Computing ili Exascale računarstvo predstavlja računare koji su iznad kategorije superkompjutera. Odnosno reč je o računarima koji su u stanju da obrađuju informacije mnogo brže nego što trenutno čine superkompjuteri. Exascale računari se posmatraju kao novi alati koji će biti dat naučnicima na raspolaganje kako bi se rešavali najveći izazovi poput klimatskih promena, razumevanja prirode raka ili kreiranja novih vrsta materijala.

Exascale računari su digitalni računari, veoma slični današnjim, ali sa moćnijim hardverom. To ih čini drugačijim od kvantnih računara koji predstavljaju poptuno novi način izgradnje računara prilagođenim za određenu vrstu problema. Exascale računari su mnogo brži od svih računara do sada. Govori se o tome da ova vrsta računara treba da bude nekoliko miliona puta brža od svih računara do sada. Međutim, takav računar bi trošio mnogo više energije. Naučnici su trenutno u fazi rešavanja upravo ovog pitanja – potrošnja energije. Do sada je bilo poznato da bi ovakav računar trošio energiju kao 50 domaćinstava. Sada je već ta brojka značajno manja ali još uvek nije dovoljno dobro rešenje. Sledeća faza sa kojom će se naučnici suočiti je brzo skladištenje podataka kako se ne bi javilo usporavanje sistema.

Novi tip računara od kojeg se očekuje da će rešiti sva goruća pitanja sa kojima se svet suočava se najverovatnije neće pojaviti u narednih pet godina. Projekat za razvoj ove vrste računara je otpočet 2016. godine. Dakle, nakon intenzivnog rada na projektu i nakon šest godina postoje brojni tehnički problemi koji su trenutno bez rešenja. Sa druge strane, postavlja se pitanje da li je realno da očekujemo da će ekstremno brz računar uspeti da nam pomogne u rešavanju aktuelnih pitanja?

Izvor: Scitechdaily.com

