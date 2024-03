Šta je novo u Windows 11 Moment 5, prvom ažuriranju u 2024. godini

Microsoft je spreman da objavi još jedan set funkcija za korisnike Windowsa 11.

Takođe poznato kao “Moment 5”, ovaj ažuriranje je gotovo spremno, pa da vidimo šta uskoro stiže korisnicima računara sa Windowsom 11. Trenutno, ažuriranje je dostupno za Windows Insajdere u Release Preview Channel-u. Kada bude dostupno za javnost, moći ćete ga dobiti u Settings > Windows Update nakon što uključite opciju “Get the latest updates as soon as they’re available”.

Oni koji nadograđuju sa Windowsa 10 dobiće i mnoge druge funkcije i promene.

Šta je novo u ažuriranju “Moment 5” za Windows 11?

Snap Layouts

U 2021. godini, Windows 11 je uveo novu funkciju nazvanu “Snap Layouts”, koja vam omogućava brzo organizovanje aplikacija na ekranu. Sa ažuriranjem “Moment 5”, Snap Layouts postaju pametnije. Operativni sistem sada može analizirati i predviđati koje programe želite da organizujete i na koji način. Radi na isti način kao i prethodna verzija: pređite mišem preko dugmeta za maksimizaciju/minimizaciju i izaberite raspored koji želite. Primetićete da postoje dodatne opcije sa ikonama aplikacija. To su vaše pametne sugestije.

Unapređenja postavki

Aplikacija Settings dobija dosta promena i unapređenja sa ažuriranjem “Moment 5”.

Nearby Share Name

Sada možete postaviti posebno ime za vaš računar samo za funkciju Nearby Share Name. Prethodno, Windows 11 je koristio ime vašeg računara u odeljku “About”.

Unapređenja deljenja

Microsoft je redizajnirao interfejs za deljenje, koji sada uključuje više aplikacija trećih strana, kao što su WhatsApp, Gmail i X. Pored toga, uključivanje Nearby Share sada automatski uključuje Bluetooth i Wi-Fi jer ova funkcija zavisi od ovih bežičnih protokola.

Kasting ekrana

Pritisnite Win + K da biste preneli ekran na drugi monitor. Na izdvojenom prozoru, primetićete dva nova linka: jedan za rešavanje problema i jedan za povezivanje sa više uređaja. Prvi otvara vaš browser sa člankom o podršci za prenos ekrana, dok drugi otvara opcije prikaza u aplikaciji Settings.

Microsoft je takođe implementirao obaveštenje koje će vam predložiti da prenesete računar na bežični monitor za “više prostora”.

Link za telefon = Mobilni uređaji

Microsoft je preimenovao sekciju Phone Link u aplikaciji Settings u Mobile Devices.

Popravka Windowsa pomoću Windows Update-a

Recovery section sada ima posebnu opciju “Fix problems using Windows Update”, koja može ponovo instalirati Windows i sačuvati sve vaše fajlove, aplikacije i opcije. Ponovna instalacija iz oblaka nije nova stvar u svetu Windowsa, ali sada ima posebno dugme pod odeljkom za rešavanje problema.

Napomena: Ova opcija zahteva aktivnu internet konekciju jer će Windows 11 pokušati da preuzme datoteke za popravku sa servera kompanije Microsoft. Takođe, ponovna instalacija Windowsa pomoću običnog USB drajva može biti efikasnija opcija u nekim slučajevima.

Reklame za Copilot Pro

Svako ažuriranje Windowsa ima svoje iritacije, a Moment 5 nije izuzetak. Odeljak Home section u aplikaciji Settins sada ima dodatni baner za Copilot Pro, novu komercijalnu pretplatu kompanije Microsoft. Uf.

Deprecation banners

Govoreći o banerima, obratite pažnju na obaveštenja o deprecijaciji u aplikacijama kao što su Steps Recorder i starog Windows Speech Recognition.

Poboljšanja pristupačnosti

“Ažuriranje Moment 5” donosi nekoliko poboljšanja postojećim funkcijama pristupačnosti.

Pristup glasom

Pristup glasom, funkcija koja vam omogućava kontrolu računara glasom, sada podržava prilagođene prečice. Prečice glasa su korisno sredstvo za automatizaciju različitih radnji. Možete programirati seriju radnji, a zatim dodeliti prilagođenu prečicu, na primer, otvaranje fajla, unošenje nekoliko tastera, sačuvati promene i zatvoriti aplikaciju.

Napomena: funkcija prečica glasa dostupna je samo korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pored toga, pristup glasom sada podržava više jezika, tačnije španski, francuski i nemački, plus možete koristiti pristup glasom na više ekrana.

Narrator

Sada možete interagovati sa Narrator-om koristeći Voice Access. Takođe, sada je lakše pregledati prirodne glasove pre njihovog preuzimanja. Samo kliknite na bilo koji glas i čujte kako zvuči. Konačno, Microsoft je poboljšao generisanje opisa slika i dodao novu prečicu za to.

Nova lokacija za Copilot

Microsoft već menja gde se nalazi dugme Copilot (samo jedno ažuriranje nakon početnog izdanja). Sada se nalazi u donjem desnom uglu ekrana, odmah pored centra obaveštenja i sistemskog sata. To takođe znači da je staro dobro dugme za minimiziranje svih prozora nestalo.

Na sreću, ovo možete popraviti odlaskom na Settings > Personalization > Taskbar > Taskbar behaviors i uključivanjem opcije “Select the far corner of the taskbar to show the desktop”.

Novo mesto za Copilotovo dugme možda izgleda čudno i pomalo nasumično, ali ideja je da ga držite tamo gde se pojavljuje Copilot-ov korisnički interfejs na ekranu. Ako vam se to ne sviđa, možete ga isključiti u podešavanjima, a zatim pozvati Copilot pomoću prečice Win + C.

Što se tiče funkcionalnosti, Copilot je još uvek malo slab (blago rečeno) kada je reč o integrisanju sa Windows-om. Ipak, Microsoft već radi na tome da ga učini mnogo korisnijim i sposobnim da uradi znatno više sa vašim računarom.

Novi folder na Start meniju

Start meni sada grupiše nedavno dodate aplikacije u jedan folder, omogućavajući vam pristup većem broju aplikacija sa manje klikova.

Poboljšanja Windows 365

Integracija Windows 365 u Windows 11 dobila je nekoliko poboljšanja, kao što je poseban režim koji vam omogućava da prebacujete između lokalnog korisnika i Windows 365 i prijavite se sa Windows Hello for Business ili drugim bezbednim načinom prijave.

Podešavanja aplikacije na vašem Cloud PC-u će prikazati nekoliko traka kako bi vas obavestili da su neke aplikacije pogođene lokalnim opcijama hardvera, poput zvuka.

Takođe, Windows 11 vam sada omogućava da se odjavite sa cloud PC-a iz Task View, i prikazuje ime vašeg cloud PC-a na nedavno uvedenim indikatorima virtuelnih radnih površina.

Izvor: Neowin

