Šta je Sez US?

Sez US je nova društvena mreža koja se u Americi pojavljuje tokom novembra prošle godine.

U momentu kada Bajden najavljuje zabranu TikToka u Americi je vladala velika histerija. Amerika ima veliki broj korisnika TikToka a i ogroman broj ljudi koji zarađuju putem ove mreže. Stoga je histerija oko gašenja ove mreže bila razumljiva. TikTok je doživeo jedan dan mraka tokom ove godine kada nije bilo moguće instalirati ovu aplikaciju ili je koristiti. U tom momentu Meta i druge mreže ponudile su dobre novčane ponude „izbeglicama“. Nakon toga histerija je počela da slabi. Korisnici a i kreatori su uvideli da će uspeti i na drugim mrežama pa TikTok tema više nije must have. Sasvim je sve jedno hoće li se ugasiti ili ne.

U tom međuprostoru pojavila se nova društvena mreža Sez US koja preti da pomrsi konce X i Mete.

Sez US pojavljuje se tokom novembra prošle godine u Americi. Platformu je osnovao dugogodišnji demokratski strateg Džo Tripli. Mreža je zamišljena kao alternativa X i Truth Social koji su u potpunosti kontrolisani od strane administracije Trampa.

Sez US predstavlja inovativnu društvenu platformu koja pokreće građanske razgovore i nagrađuje razgovore sa poštovanjem između korisnika. Platforma za sada uspešno briše lažne anonimne profile i daje članovima potpuno kontrolu nad njihovim digitalnim identitetom.

Za razliku od većine društvenih platformi gde su algoritmi dizajnirani da pojačaju negativan sadržaj i podstaknu korisnike na antagonističke komentare Sez US podstiče pristojno ponašanje. Članovi ocenjuju postove u diskusijama drugih korisnika. Korisnik koji ima veći broj poena ima bolju reputaciju od onoga koji ima lošije rezultate. Mehanizam za reputaciju pruža mogućnost korisnicima da kontrolišu i moderiraju ton sadržaja. Na ovaj način uklanjaju mogućnost svađa ili toksičnih razgovora.

Korisnici su aspolutni vlasnici nad svojim profilom, sadržajem i podacima o pregledima. Nijedan podatak ne može da se proda bez pristanka korisnika. Korisnici mogu da postave filtera za tipove sadržaja koji žele da vide. Istorija pregleda i filtera se ne čuvaju na platformi pa podaci ne mogu da se prodaju.

Sez US zahteva autentifikaciju korisnika putem PII ili ličnih identifikacionih podataka. Do polovine marta Sez US je brojao oko 10.000 korisnika ali je zato uspeo da formira dobru grupu investitora.

