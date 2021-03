Šta je Windows Fast Startup? 

Fast Startup operativnog sistema Windows 10 je zgodan, ali da li je zaista i potreban?

Fast Startup unapred omogućen

Fast Startup Windows-a je funkcija koja vam omogućava brže pokretanje računara od uobičajenog. Uveden sa operativnim sistemom Windows 8 2016. godine, sada dolazi sa svim sledećim operativnim sistemima Windows, uključujući i Windows 10. Danas je Fast Startup unapred omogućen od proizvođača, tako da većina korisnika za to neće ni znati. Fast Startup je način za brže pokretanje računara. Pomoći će vam da uštedite dragoceno vreme izgubljeno u polaganom postupku dizanja sistema. Omogućeno je na većini računara koji rade pod Windowsom 10 kao podrazumevano.

Kako funkcioniše Fast Startup?

Fast Startup koristi drugačiji pristup gašenju sistema Windows. U ranijim verzijama Windows-a, operativni sistem zatvara sve programe i isključuje se. Međutim, tokom gašenja na Windows mašini sa omogućenim Fast Startup-om, računar jednostavno odjavljuje korisnike, hibernira sve datoteke i pri sledećem pokretanju jednostavno nastavlja rad tamo gde je stao. Zbog toga se to često naziva „hybrid shutdown.“ Kao što je ranije rečeno, Fast Startup je omogućen na većini savremenih laptop I desktop računara. To je jedan od mnogih načina koji vam pomažu da povećate performanse operativnog sistema Windows. Ali mnogi savetuju da se ne koristi Fast Startup sistema.

Iako je Fast Startup neverovatna karakteristika za skraćivanje vremena pokretanja sistema Windows 10, ima svojih nedostataka. Fast Startup, poput hibernacije Windows-a, funkcioniše tako što se sve aplikacije zatvaraju. Međutim, umesto da isključi operativni sistem, Fast Startup ga dovodi u stanje hibernacije, tako da različiti drajveri, kernel itd. ne prestaju da rade, već kada sledeći put pokrenete Windows, on će nastaviti da radi iz stanja hibernacije, umesto da počne iz počwtka, što drastično smanjuje vreme pokretanja. To može negativno uticati na Windows update, jer je za većinu potrebno potpuno isključivanje računara radi neometane instalacije. Osim što će vam stvarati probleme sa ispravkama, Fast Startup sistema Windows zaključaće i vaš hard disk. Dakle, nećete moći da mu pristupite ako ste postavili aranžman za dual boot. Na nekim računarima takođe nećete moći da pristupite postavkama BIOS-a / UEFI-a ako je omogućen Fast Startup.

Kako onemogućiti Fast Startup u operativnom sistemu Windows 10?

Iako je Fast Startup operativnog sistema Windows 10 zgodan, to nije za svakoga. Srećom, funkcija se jednostavno može onemogućiti – na traci za pretragu menija Start otkucajte control panel. Odatle kliknite na Power Options i odaberite Choose what the power button does. Sada kliknite na Change settings that are currently unavailable i odčekirajte Turn on Fast Startup. Kliknite na Save changes da biste sačuvali ovu postavku. Pri sledećem pokretanju, računar će se pokrenuti bez Fast Startup-a.

Izvor: Makeuseof

Podelite s prijateljima

Tweet