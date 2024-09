Šta je Windows PowerShell i zašto biste ga koristili?

Ako ste česti korisnik Windows Command Prompt-a, možda ste primetili da se sada po defaultu otvara PowerShell u Windows 11.

PowerShell je moćan način za automatizaciju vašeg računara

Ova funkcija postoji već u mnogim verzijama Windows-a i predstavlja kombinaciju unapređenog komandnog interfejsa, alata za automatizaciju i skriptnog jezika. Dok možete koristiti PowerShell za iste zadatke za koje ste koristili Command Prompt, on je zapravo mnogo moćniji i važan je alat u svakodnevnom radu mnogih IT profesionalaca.

Šta je Microsoft PowerShell?

Microsoft PowerShell, ili samo PowerShell, je open-source komandni interfejs (CLI) alat koji može funkcionisati i kao objektno-orijentisani skriptni jezik. Ova dvostruka funkcionalnost čini ga odličnim za automatizaciju zadataka i konfiguracija pomoću koda, posebno ako se ti zadaci moraju ponavljati s visokim stepenom tačnosti. Dok je CLI moćan, prava snaga leži u upravljanju konfiguracijama, skriptiranju i automatizaciji zadataka.

Koja je razlika između klasičnog Windows PowerShell-a i PowerShell-a?

Windows PowerShell je “zaglavljen” na verziji 5.1 i nikada neće biti ažuriran. Takođe radi samo na Windows-u. Microsoft ga je izgradio na vrhu .NET 4.5 framework-a, koji je ograničen samo na Windows instalacije. Takođe je instaliran po defaultu na Windows-u, dok noviji PowerShell zahteva zasebnu instalaciju. PowerShell je sada u verziji 7, open-source je, radi na Windows-u, Linux-u i macOS-u, prepisan je na vrhu .NET Core framework-a i sada koristi .NET 9.0. Dok su ranije verzije PowerShell-a imale ograničenu kompatibilnost sa punim .NET framework-om, PowerShell 7.x ima novu funkciju Windows PowerShell Compatibility koja omogućava korišćenje skripti napisanih za Windows PowerShell bez problema.

Zašto biste ga koristili?

Prvi i najočigledniji razlog je da je PowerShell zamena za CLI operativnog sistema koji koristite. Na neke načine, bolji je od ugrađenog shell-a, jer može prihvatiti i vratiti .NET objekte kao i tekst. Zbog toga je moćan alat za automatizaciju zadataka u DevOps-u, a automatizacija je veliki deo svake veće funkcije u PowerShell-u. Drugi razlog je što može pomoći u upravljanju infrastrukturom kao kod, što je neprocenjivo za IT odeljenja u preduzećima. Zamislite IT administratora koji treba da postavi više laptopova sa programima kompanije i preferiranim Windows podešavanjima. Sa PowerShell skriptom, mogu jednostavno pokrenuti sve na svakom uređaju umesto da gube sate na ručnu instalaciju. Takođe može omogućiti IT administratoru lak pristup podacima na mreži, bilo da su to fajlovi ili registri. Korisnik čak ne mora biti na istoj mreži u nekim slučajevima, jer se PowerShell često koristi za udaljene operacije na računarima koje koriste hibridni ili udaljeni radnici. Ovo daje IT administratorima mogućnost da postave i instaliraju sigurnosna podešavanja i programe bez potrebe da fizički dodiruju laptop ili PC.

Da li sve verzije Windows-a podržavaju PowerShell?

Dok je PowerShell danas po defaultu komandni interfejs za Windows, ta promena se dogodila tek u toku životnog ciklusa Windows 10. PowerShell postoji mnogo duže, kao druga opcija za CLI na Windows-u, počevši od Windows 7, koji je unapred instalirao PowerShell 2.0. Prva verzija PowerShell-a bila je opcionalna instalacija za Windows Server 2008. Takođe, najnovija verzija, PowerShell core, radi na macOS-u i Linux-u, tako da više nije strogo Windows-only alat.

PowerShell je moćan način za automatizaciju vašeg računara

PowerShell je još jedan moćan alat u alatu svakog IT profesionalca, ali to ne znači da ga ne možete koristiti kod kuće. Jednako je jednostavan kao Command Prompt za pokretanje samo CLI alata, a može raditi mnogo moćnije stvari kao što je uklanjanje unapred instaliranih Windows komponenti. Nije ga teško naučiti, a postoji veliki broj mesta gde možete naučiti više, od Microsoft-ovih vlastitih blogova za developere do kurseva trećih strana. Možda čak nećete morati ništa da učite, jer su mnogi uobičajeni zadaci dobro dokumentovani online, tako da sve što treba da uradite je da kopirate kod i pokrenete ga.

Izvor: Xda-developers

Podelite s prijateljima

Tweet