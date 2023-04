Šta najčešće poručuju Srbi preko dostave

Statističke analize projektuju globalni rast prihoda u segmentu dostave za prosečnih 12% na godišnjem nivou, a najveći prihodi očekivani su, logično, na velikim tržištima, pre svega tržištu Kine i SAD.

No, ne predviđa se samo rast dostave gotovih obroka, već i dostave namirnica, jer podaci pokazuju da je vrednost tržišta dostave namirnica na globalnom nivou porasla sa 285,7 milijardi dolara u 2021. godini, na 354,7 milijardi dolara u 2022. Prema poslednjim procenama tržište dostave u Srbiji vredi više od 10 miliona evra.

No, šta je to što poručuju korisnici servisa dostave u Srbiji, gotove obroke ili namirnice?

“Iz našeg višegodišnjeg iskustva, a i sada nakon što smo lansirali mobilnu aplikaciju za naručivanje i dostavu hrane, među korisnicima dostave najviše je onih koji naručuju pizzu, burgere, zatim roštilj. Takođe su popularne ručno rađene sveže paste i kineska hrana. Pokazuje se da se navike potrošača mnogo ne menjaju kad je u pitanju izbor hrane, bez obzira na to da li je naručuju preko digitalne platforme ili telefonski – uvek prednjači fast food. Međutim, ono što je specifično za telefonske porudžbine je potražnja za asortimanom supermarketa, namirnicama svakodnevno potrebnim u domaćinstvu, zatim cvećem, dodacima ishrani. Iz tog razloga, Padrino proširuje ponudu na aplikaciji i na te segmente, pa će uskoro biti dostupna klasična prodavnica mešovite robe, cvećara, zdrava hrana i druge specijalizovane prodavnice – rekao je Dario Pantić, suvlasnik padrinodelivery.rs.

Pandemija koronavirusa i „zaključavanja“ dali su vetar u leđa razvoju servisa dostave, mnoge potrošače ustalila u navici da poručuju, a kod nekih stvorile takve navike. Globalno je u 2022. došlo da blagog usporavanja u određenim regionima kada je reč o dostavi gotovih obroka, što veliki igrači u ovoj industriji nastoje da kompenzuju upravo probojem na tržištu namirnica. Dario Pantić kaže da je tokom lockdown-a njihova dostava suštinski funkcionisala kao i pre vanrednih okolnosti, ali uz povećanje potražnje za 150% što je predstavljalo veliki izazov u operativnom i logističkom smislu. “To nas je ozbiljno nateralo na razmišljanje o automatizaciji poslovnih procesa i razvoju digitalnog rešenja koje bismo ponudili tržištu.”

Lokalni trend rasta u potražnji usluga dostave počeo je opadati jenjavanjem epidemije i povratkom normalnih životnih uslova, a to se dodatno nastavilo s početkom ekonomske krize. E-komerc sektor je u 2022. zabeležio blagi pad na evropskom nivou, ipak predviđa se godišnji rast od 12% do 2026. godine na Starom kontinentu, a Srbija se čak kotira kao zemlja koja će prednjačiti u pogledu rasta u ovom sektoru. Imajuću u vidu podatke koje je objavila Narodna banka Srbije da je u 2022. obavljeno 42 miliona bezgotovinskih onlajn transakcija u vrednosti 1,2 milijarde evra, povoljne projekcije za e-komerc u Srbiji nisu preveliko iznenađenje. No, bez obzira na usporavanje u samom segmentu dostave, Padrino je baš sada lansirao svoju platformu za naručivanje hrane kako kažu iz dva razloga. “Primena savremenih tehnoloških rešenja za nas je podrazumevana, standard u našem poslovanju, a prostor na tržištu u industriji dostave i dalje postoji bez obzira na nepovoljne ekonomske prilike i povratak starom životu nakon epidemije. Tome u prilog idu podaci kojima raspolažemo za područje Novog Sada i okoline. Naime, poznato nam je da dostavne službe, servisi i platforme koji deluju u Novom Sadu, izvrše 10.000 – 15.000 dostava dnevno. Ako uzmemo u obzir da Novi Sad sa okolinom ima oko 500.000 stanovnika starosne strukture koja ide u prilog mlađim generacijama s obzirom na to da je veliki univerzitetski centar i da se konstantno doseljava stanovništvo, te činjenicu da je životni standard u Novom Sadu među najvišima u Srbiji, smatramo da je tržište više nego povoljno za food delivery industriju,” zaključuje Panić.

U Srbiji se gotovi obroci najčešće poručuju kada su ljudi umorni i nemaju vremena za pripremu hrane, kada se očekuju gosti u kući, no, postoje i redovne mušterije koje brige o svojim obrocima prepuštaju restoranima i servisima za isporuku.

“Korisnici koji redovno koriste servise za dostavu hrane oduševljeni su funkcijom “iznenadi me” na aplikaciji. Kada intenzivno poručujete upadate u zamku “obilja mnoštva”, od tolikog izbora na kraju se vrtite u krug. Zato smo i uveli funkcionalnost koja ljude baš iznenadi, pa se na njihovoj trpezi nađu jela i ukusi o kojima možda nisu ranije razmišljali,” rekao je Pantić.

Prilika za male, lokalne servise postoji, posebno ako su i kod aplikacije i servis razvijani baš na lokalu i krojeni baš u skladu sa potrebama lokalnih korisnika. Nije dovoljno da samo aplikacija perfektno funkcioniše 24/7 već to mora i sam servis dostave, kakav je slučaj sa njihovom, koji ne samo da je stalno dostupan, već pokriva sve delove Novog Sada. “Potencijal za rast je na terenu ipak malo drugačiji nego što statistika kaže, jer tržište može biti znatno veće nego što je projektovano ako zapravo date ljudima priliku da postanu deo tog tržišta, tako što ćete im biti non-stop na raspolaganju i tako što njihova adresa stanovanja neće biti “s one strane granice” servisnog područja,” zaključio je Pantić.

