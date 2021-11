Šta nam govori puls srpske IT zajednice

Činjenica da je IT tržište deficitarno je sad već poznata svima. Gotovo da ne postoji kompanija koja nema potrebu da zaposli IT kandidate. Šta IT-jevci žele, šta očekuju i traže u procesu zapošljavanja, ima li razlike prema godinama iskustva, prema polu, obrazovanju, tehnologijama koje se koriste, kolike su plate, koji su glavni razlozi za promenu posla i koji je nivo zadovoljstva trenutnim radnim mestom, samo su neka od često postavljanih pitanja u IT svetu.

Najveći domaći sajt za zapošljavanje IT kandidata, HelloWorld.rs nedavno je sproveo istraživanje u kojem je učestvovalo 2238 IT stručnjaka, a rezultati otkrivaju odgovore na ova pitanja.

Kolike su IT plate

Istraživanje pokazalo je da su plate IT kandidata višestruko veće od prosečne plate u drugim sektorima, što je jedan od glavnih motivatora za promenu branše i prelazak u IT. Prosečna plata u ovoj industriji ide preko 1.500 evra. I dalje veliki broj IT-jevaca zarađuje između 500 i 1.000 evra, što govori o tome da na tržištu postoji veliki broj onih koji imaju malo relevantnog radnog iskustva u ovoj industriji.

Da u ovoj industriji plate mogu biti i do pet puta više od prosečne plate u Srbiji pokazuju i podaci da 37% ispitanika zarađuje preko 2.000 evra. Plate veće od 3.000 evra rezervisane su za seniore sa bogatim iskustvom.

Plata glavni motivator, a fleksibilno radno vreme najvažnija beneficija

Da bi IT strućnjaci bili motivisani i zadovoljni na poslu, neophodno je da poslodavci vode računa o motivatorima i beneficijama.

Kao glavni motivatori na poslu izdvajaju se, pre svega, plata, zatim zanimljivi projekti, dobri međuljudski odnosi, mogućnost usavršavanja i napredovanja, dobar balans privatnog i poslovnog života. U vezi sa motivacijom, polne razlike su veoma interesantne. Naime, muškarci su ti koje najviše motiviše plata, dok žene najviše motivišu međuljudski odnosi, a plata je na drugom mestu.

Rezultati istraživanja pokazuju da je najvažnija beneficija fleksibilno radno vreme, a odmah nakon toga sledi i rad od kuće, slede edukacije/obuke/konferencije, dodatni slobodni dani i privatno/dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Beneficije poput wellnes paketa, sporta i rekreacije, hrane i pića nalaze sa na samom dnu liste, što takođe može biti značajan pokazatelj svim poslodavcima pri kreiranju paketa benefita. Ono što je interesantno je da se tri najvažnije beneficije ne razlikuju niti po polu, niit po senioritetu.

Motivacija i beneficije u velikoj meri utiču na zadovoljstvo poslom, a prema odgovorima IT-jevaca 82% zadovoljno svojim poslom, dok je 18% izrazilo nezadovoljstvo trenutnim radnim mestom. Dve trećine ispitanika ne traži aktivno posao, ali je zainteresovano za ponude. Svaki četvrti kandidat je u potrazi za novim zaposlenjem, dok ostali ispitanici nemaju želju za promenom.

Oni koji su zainteresovani za novi posao, najpre se informišu na sajtovima za zapošljavanje, na LinkedInu, sajtovima poslodavaca…

Stručnjacima iz IT oblasti je najbitnija plata kada razmišljaju da promene radno okruženje, nakon toga sledi rad u novim tehnologijama, izazovniji projekti, kao i bolji work/life balans.

JavaScript na vrhu liste popularnih tehnologija

Kada su tehnologije u pitanju programeri su rekli da trenutno najviše koriste JavaScript, HTML/CSS, JAVA, C#, PHP, Phyton. Kada su u pitanju tehnologije u kojima žele da se usavršavaju u budućnosti na prva dva mesta su Javascript i Phyton.

U pogledu tipa softvera koji razvijaju, više od polovine radi na web platformama (55%), a zatim slede desktop aplikacije (19%) i mobile andorid aplikacije (12%). U pogledu operativnog sistema koji koriste, Windows i dalje zauzima prvo mesto (67%), dok MacOS i Linux dele drugo mesto sa po 16%.

Fakultetska diploma nije neophodna

U prethodnoj godini jedna od najaktuelnijih tema bila je prekvalifikacija u IT oblast. Veliki broj kandidata razmišljao je o promeni posla i zbog uslova potraži svoje zaposlenje upravo u najrazvijenijoj industriji.

Da u IT-ju ne rade samo oni koji su završili fakultet pokazuje podatak da je skoro četvrtina ispitanika završila srednju školu. Rezultati pokazuju i da je 35% njih fakultetski obrazovano (samo osnovne studije), 22% njih ima diplomu master studija, dok diplomu više škole ima 17% ispitanika.

Za sticanje novih znanja i veština IT-jevci najviše koriste online kurseve, zvaničnu dokumentaciju i blogove/forume.

HelloWorld.rs je platforma posvećena IT zajednici sa najvećom posetom kada su u pitanju domaći IT portali, sa najviše registrovanih IT korisnika i više od 1800 oglasa za posao.

