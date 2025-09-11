Šta očekivati na Meta Connect 2025?
Najavljena novina: pametne naočare “Hypernova” (koji se ponekad spominje i kao Meta Celeste)
Novi model pametnih naočara, SDK za developere i više kontrola uz AI
- Meta će tokom Meta Connect 2025 (17–18. septembar) verovatno predstaviti novu generaciju svojih naočara sa ugrađenim ekranom.
- Hypernova se očekuje po ceni oko 800 USD, znatno jeftinije u odnosu na luksuzne AR uređaje (~3500 USD Vision Pro), kako bi bila pristupačnija široj publici.
- Renderi sugerišu dizajn nalik Ray-Ban Wayfarer modelu, sa jednim malim prikazom (HUD-om) u desnom sočivu, verovatno sa waveguides za prikaz teksta i notifikacija.
- Ekran može obuhvatati obaveštenja, poruke, navigaciju, prevod, kameru, i AI odgovor — sve u diskretnom formatu.
- Meta planira da pošalje u proizvodnju kasnije ove godine i ima ciljani obim prodaje od 150 000 do 200 000 jedinica u naredne dve godine.
Gestualni interfejs: narukvica sa sEMG senzorom
- Uz naočare će verovatno ići narukvica za kontrolu gestovima baziranim na sEMG (surface electromyography) senzoru, koji čita mišićne impulse ruke za preciznu interakciju — alternativa glasovnim komandama u situacijama kada je tišina važna.
Novi softverski razvojni alat (SDK) za developere
- U planu je i objava novog SDK-a, namenjenog razvoju aplikacija za pametne naočare sa HUD i gesturalnom kontrolom.
- Prethodni modeli (poput Ray-Ban Meta) imaju vrlo ograničene mogućnosti; novi SDK može omogućiti i server-side i lokalne aplikacije, integisane sa Meta AI i drugim servisima.
Šira strategija i tržišni kontekst
- Meta dominira tržištem — drži čak 73 % globalnog tržišnog udela za pametne naočare, uz rast od 200 % u isporukama Ray-Ban Meta modela pola godina ranije.
- Meta ulaže u partnerstvo s EssilorLuxottica i čak kupuje akcije te kompanije (oko 3 %) radi jačanja pozicije u segmentu naočara.
- Ove naočare se smatraju prelaznim proizvodom — između osnovnih modela i budućih fully-fledged AR uređaja (kao što je Orion).
Ukratko — šta nas očekuje na Meta Connect 2025:
|Teme
|Detalji
|Hypernova pametne naočare
|Prvi Meta model sa ekranom (~800 USD), za prikaz teksta, notifikacija i AI odgovora.
|sEMG gesturalna narukvica
|Glasovna alternativa za kontrolu — preciznije i diskretnije korisničko iskustvo.
|Razvojni alat (SDK)
|Otvara prostor za third-party aplikacije, server-side i lokalni softver za naočare.
|Pozicija na tržištu
|Meta gradi ekosistem, zadržava vodeću poziciju u nosivoj AI tehnologiji i priprema teren za buduće AR evolucije.
Izvor: Tijana Barašević
