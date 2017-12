Šta raditi kad se zaboravi šifra na telefonu? Skenirajte dlan!

Samsung želi da pruži dodatnu bezbednost korisnicima svojih mobilnih telefona na neobičan način – gledanjem u dlan.

Južnokorejska kompanija odlučila je da pomogne svima nama zaboravnima koji se pitaju – šta raditi kad se zaboravi šifra na telefonu? Kako je javio SamMobile, jedan od najvećih proizvođača mobilnih telefona registrovao je patent koji će rešiti ovaj problem.

Skeniranje dlana kao novi nivo bezbednosti

Patent je detaljno objašnjen na 42 strane, ali srećom po korisnike neće biti potrebno tako opširno uputstvo za korišćenje. Da biste koristili ovu opciju potrebno je da odredite šifru za pristup telefonu, hint i na kraju skrenirate svoj dlan uz pomoć zadnje kamere.

Sve što je potrebno nakon toga je da zaboravite svoju šifru kako bi vam uopšte zatrebala ova pomoć. Kada se to desi fotografišite zadnjom kamerom dlan koji ste registrovali u bazi podataka. Ako telefon prepozna da ste to vi, ponudiće vam hint, tj. asocijaciju na šifru koju ste nesrećno zaboravili. Ukoliko vam to bude dovoljno da se setite šifre i ukucate je – problem je rešen.

Samsung nudi široku lepezu bezbednosnih opcija za svoje telefone pa tako već postoji skeniranje oka, prepoznavanje lica, otiska prsta, korišćenje patterna ili PIN koda uz standardnu šifru. Za razliku od ovog giganta, Apple se za svoj iPhone X u potpunosti okrenuo Face ID softveru koji su hakeri pobedili sa maskom koju su napravili za male pare.

Da li će se ovaj patent zaista i primeniti ostaje da se vidi. Njegovo korišćenje je za sada više na nivou interesantnog noviteta, nego što je realno praktično. Ipak, ukoliko se pronađe šira primena, možda se ispostavi kao najbezbednija opcija.

Izvor: SamMobile

Podelite s prijateljima

Tweet