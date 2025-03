Šta se dešava sa igrom „The Last Of Us“?

U igru The Last Of Us su se zaljubili i oni koji obično ne igraju igre, a zbog istoimene serije koja je izašla 2023. godine (uskoro stiže i druga sezona). Vojska obožavalaca je sada razočarana zbog vesti o trećem nastavku – The Last Of Us Part 3.

Mediji izveštavaju o detaljima koji su ljubiteljima ovog univerzuma „slomili srce“. Iako se tvrdilo da je reći nastavak igre „na putu“, kreator franšize Neil Druckmann sada tvrdi drugačije. „Sve što mogu da kažem je: ne računajte da će biti još nastavaka. Ovo bi mogao da bude kraj“, rekao je u intervjuu za Varity. Nigde doduše ne piše da nastavak sigurno neće izaći, pa bi ovo možda mogao da bude i marketinški potez, budući da mnogi shvate šta im je potrebno tek kad to izgube.

Druga sezona serije je solidna uteha, za sada. Izlazi 13. aprila na platformi Max, a Druckmann kaže da nije siguran koliko će sezona biti potrebno da se zaokruži priča iz drugog dela igre – prema nekim nagoveštajima iz HBO radi se o četiri nastavka.

