Šta se dogodi kada pokrenete Excel?

Iako naslov može da zbuni (pa šta se dogodi?) namera autora je da vam ukaže na to da se Excel dosta promenio u odnosu na neke davne verzije, te da je danas puno intuitivniji i omogućava da lako pokrenemo neke akcije koje bismo, nekada davno, radili ručno… U ovom tekstu saznaćete kako kreirati novi dokument, otvoriti dokument, ući u različita podešavanja…

Odmah nakon što pokrenete Excel on će vas odvesti u „početni“ (Home) meni. On se sastoji od nekoliko odeljaka. Sa leve strane je panel pomoću koga možete pristupiti uobičajenim opcijama, kao što su one za otvaranje novog (New) ili postojećeg dokumenta (Open), podešavanje naloga (Account), promenu licence (Update License) ili u opšta korisnička podešavanja (Options). U centralnom delu prozora, priča se ponavlja…

Odeljak New omogućava vam da otvorite novi prazan dokument (Blank Workbook), što je nekada bila podrazumevana akcija (i što većina nas i dalje radi). Ipak, imajte u vidu da Excel poseduje jako puno predložaka (templates) koji vam u velikoj meri mogu olakšati život. Na primer, ako želite da kreirate dokument koji sadrži kalendar, uputstvo za vođenje kućnog budžeta, spisak zadataka koje treba da obavite… neuporedivo bolji i brži put je da otvorite postojeći predložak nego da krenete od početka. Klikom na link More Templates ulazite u meni za otvaranje novog dokumenta i biće vam ponuđen veliki broj različitih templejtova za pokretanje novog dokumenta.

Da se zadržimo još kratko u Home meniju, odeljak Recommended for You preporučuje najčešće korišćene dokumente dok pri dnu prozora postoje i tri kartice koje su preuzete iz Open menija: „skorašnji dokumenti“ (Recent), „zakačeni dokumenti“ (Pinned), i „podeljeni sa mnom“ (Shared With Me). Intuitivno vam je verovatno jasno da prva kartica prikazuje dokumente koje ste poslednje koristili. Druga kartica sadrži dokumente koje ste izabrali kao favorite. Naime, ako desno od naziva datoteke kliknete na ikonicu koja podseća na čiodu (Pin) možete zakačiti ili otkačiti dokument iz menija favorita. Ovo ume da bude jako korisno za dokumente kojima često pristupate. Poslednja kartica omogućava pristup dokumentima koje su kolege podelile sa vama u okviru OneDrive ili SharePoint repozitorijuma.

Klikom na Open ulazi se u meni za otvaranje dokumenata. U okviru ovog menija takođe možete pronaći skorašnje dokumente, one koje su kolege podelile sa vama, „radne sveske“ (Workbooks), „fascikle“ (Folders). U ovom meniju možete i samostalno pretraživati dokument koji želite da otvorite na lokalnom računaru, mreži, OneDrive ili SharePoint repozitorijumu. Od dodatnih lokacija za čuvanje datoteka moguće je dodati i DropBox ali, koliko je autoru poznato, još uvek ne postoji jednostavan način da se povežete sa Google Drive nalogom.

U okviru Account menija možete da vidite da li posedujete legalnu verziju Excel-a, koji je tip pretplate, sa kojim ste servisima povezani… Takođe, ovde je moguće pokrenuti i Update, kao i proveriti koju verziju Excel-a trenutno koristite. Microsoft 365 (Office 365) korisnici među prvima dobijaju nove funkcionalnosti, ali ako se desi da npr. ne možete da pristupite nekoj novoj Excel funkciji obavezno proverite verziju kao i zvanične objave kompanije Microsoft o tome šta je, kada i gde isporučeno. Excel „jevanđelisti“ često diskutuju na društvenim mrežama o opcijama koje se nekada pojave tek za godinu ili dve… Ne verujte svemu što tamo piše!

Na kraju, klikom na Options ulazi se u meni za detaljna Excel podešavanja gde možete podesiti sve opcije bitne za funkcionisanje aplikacije počevši od opštih podešavanja, načina unosa formula, rada sa podacima, automatskog snimanja i korekcije teksta itd. Kada budete imali vremena prođite detaljno kroz ovaj meni, može da vam bude od koristi…

