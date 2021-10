Šta se očekuje od ažuriranja „Minecraft: The Wild“

Sledeće godine stiže ažuriranje „Minecraft: The Wild“. Najveća novina koja se očekuje je istraživanje napuštenih gradova stare civilizacije.

Napušteni gradovi u Minecraft stilu

Drugi deo velikog ažuriranja Minecrafta koje se najavljuje nosi naziv Caves and Cliffs, a programeri su najavili da će stići do kraja 2022. godine. Mojang je izjavio da su pripreme za veliko ažuriranje već počele, kao i da će ažuriranje doneti nekoliko promena u igri.

Prema do sadašnjim planovima Minecraft: Caves and Cliffs treba da bude objavljeno u dva dela. Prvi deo je počeo sa ažuriranjem u junu 2021. godine, dok će se do kraja ove godine početi sa drugim delom. Ažuriranje donosi bolji pejzaž i bolji prikaz divljih životinja. Poboljšana verzija detalja utiče na biome u igri. Primera radi biom Birch Forest ima višlje drveće, više detalja i tekstura na tlu, više grmlja i poljskog cveća. Najavljuje se da će se nakon ažuriranja 2022. godine pojaviti i žabe. Najveća promena se očekuje nakon ažuriranja koje je najavljeno za 2022. godinu, kada će igrači moći da istražuju napuštene gradove stare civilizacije u dubokoj tami.

