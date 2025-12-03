Šta uraditi sa starim uređajem na platformi Google TV

Kada ste prešli na noviji model ili jednostavno želite da oslobodite prostor u dnevnoj sobi – vaš stari uređaj koji radi na platformi Google TV ne mora da završi u fioci ili na otpadu. Umesto toga, možete ga iskoristiti na više kreativnih načina i time produžiti njegovu funkcionalnost i smanjiti elektronski otpad.

Prvo i osnovno: proverite da li je uređaj još uvek tehnički ispravan – uključuje li se, ažuriran je sistem, mrežna konekcija radi i dalje. Ako je odgovor da, slede sledeće inspiracije:

Predlozi za promenu namene starog Google TV uređaja

Dodatni smart ekran za drugu prostoriju – Uređaj možete postaviti u spavaću sobu, kuhinju ili radni kutak i koristiti ga za prikaz medija, nadzor, vremensku prognozu ili kao sekundarni televizor. Digitalni ram za fotografije i umetnička dela – Prebacite ga u režim prezentacije i iskoristite ga za prikaz vaših omiljenih uspomena ili digitalnih ilustracija dok stoji neometano i služi kao dekorativni element. Kontrolna tabla za pametni dom – Ako imate uređaje povezane u pametni dom (rasveta, termostat, kamere), stari Google TV može da postane centralna stanica za upravljanje, prikaz obaveštenja i statusa svega što je “online”. Uređaj za kolateralnu zabavu ili učenje – Može služiti za puštanje video materijala u drugoj prostoriji tokom kućnih aktivnosti, za decu kao obrazovni ekran ili kao uređaj za striming u sekundarnoj upotrebi. Rezervni uređaj za goste ili za decu – Ako želite da sačuvate uređaj kao rezervu (na primer, kada se glavni uređaj pokvari), ili da ga odvojite za korisnike koji ga neće intenzivno koristiti, on može ostati “pri ruci” bez da zauzme mesto glavnog televizora.

Kada ga prebacujete u novu funkciju, razmislite o sledećem: uklonite aplikacije koje neće biti potrebne, deaktivirajte automatske nadogradnje koje mogu da ga usporavaju, i obezbedite da je priključen na stabilan izvor napajanja – naročito ukoliko će deo dana ostajati uključen bez nadzora. Takođe, razmislite o fizičkom pozicioniranju: u dnevnoj sobi stavite ga u visinu za optimalan pregled, dok u privatnoj prostoriji možete smestiti ga sekundarno i ostaviti ekran kao “tihi” pomoćnik.

