Šta vaše fotografije zaista otkrivaju – i kako to da sprečite

Svaki put kada pritisnete taster „snimi“, vaš telefon beleži mnogo više od same slike. U fajl se automatski ugrađuje niz podataka o vama – često nevidljivih, ali itekako otkrivajućih. Stručnjaci upozoravaju da ove skrivene informacije mogu pokazati kada, gde i kako je fotografija snimljena, pa čak i omogućiti drugima da vas lociraju ili prate vaše navike.

Kada fotografija postane digitalni trag

Reč je o metapodacima, poznatim i kao EXIF informacijama, koji prate svaku fotografiju. Oni uključuju detalje poput datuma i vremena snimanja, modela uređaja, parametara kamere, pa čak i GPS koordinata, ako je praćenje lokacije uključeno. Kada fotografije delite na mrežama, forumima ili u porukama, svi ti podaci putuju zajedno sa slikom – često bez da to i primetite.

U praksi, to znači da fotografija može otkriti mnogo više nego što mislite. Serija slika sa odmora može pokazati gde ste i kada bili odsutni, dok objave iz svakodnevnog života mogu pomoći drugima da prepoznaju vašu rutinu ili mesta koja često posećujete. U kombinaciji sa drugim javno dostupnim podacima, ovi tragovi mogu predstavljati rizik po vašu privatnost.

Kako zaštititi svoje fotografije

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih načina da sprečite da fotografije „pričaju” previše:

Isključite opciju beleženja lokacije u aplikaciji kamere.

Pre objavljivanja fotografije, uklonite metapodatke pomoću opcije „Export without EXIF“ ili ekvivalentne funkcije u foto-editoru.

Redovno proveravajte dozvole aplikacija koje imaju pristup kameri i lokaciji.

Izbegavajte deljenje fotografija koje mogu otkriti vašu trenutnu lokaciju, dom ili privatne prostore.

Iako se često fokusiramo na sam vizuelni sadržaj fotografija, stvarna opasnost ponekad leži u onome što je skriveno u pozadini fajla. Razumevanje kako funkcionišu metapodaci i preuzimanje kontrole nad njima ključni su koraci ka očuvanju digitalne privatnosti.

Izvor: HowToGeek