Stalker 2: Heart of Chornobyl stiže 20. novembra za PS5

Nakon što je u julu potvrđeno da Stalker 2: Heart of Chornobyl dolazi na PlayStation, sada konačno imamo i tačan datum izlaska. Igra će se na PS5 konzolama pojaviti 20. novembra, tačno godinu dana nakon premijere na PC-ju i Xbox-u.

PS5 ekskluzivne opcije i poboljšanja

Verzija za PlayStation 5 donosi brojne opcije koje koriste mogućnosti DualSense kontrolera, uključujući adaptivne trigere, haptičke povratne informacije i gyro ciljanje. Vlasnici PS5 Pro konzole moći će da uživaju u dodatnim unapređenjima kao što su viša rezolucija, poboljšane senke i refleksije, kao i druge vizuelne nadogradnje. Igra će biti dostupna u više paketa: standard ($60), deluxe ($80) i ultimate ($110).

Dug i turbulentan razvoj

Razvoj Stalker 2 trajao je čak 14 godina. Studio GSC Gameworld prolazio je kroz ozbiljne probleme – od finansijskih kriza i gotovo potpunog gašenja, do prelaska na novi gejming engine. Situaciju je dodatno otežala ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine, u kojoj je studio čak izgubio jednog člana tima.

Uprkos svim izazovima, igra je konačno lansirana 2024. godine, ali ne bez mana, premijera je donela veliki broj bagova. Ipak, tim je u međuvremenu vredno radio na ispravkama, pa se očekuje da će PS5 verzija biti znatno doteranija i stabilnija od prvog dana.

Pre-order je već otvoren

Svi zainteresovani igrači već sada mogu da izvrše pre-order preko PlayStation Store-a i obezbede svoje mesto u zoni Černobilja.

Izvor: Engadget