Štampa na velikom listu

OKI MC853 je multifunkcionalni uređaj za veće kancelarije i zahtevnije firme. Pored monohromatske i kolor štampe, ovaj uređaj može da se pohvali automatskim dvostranim kopiranjem, skeniranjem i faksiranjem, a sve to uz napredne ekološke tehnologije koje ga čine ekonomičnim za eksploataciju. Međutim, tu su i neke opcije zbog kojih OKI ima pretendenta za najbolju ponudu u klasi.

U pogledu dizajna, OKI MC853 je odlično osmišljen i odmah se primećuje veliki kontrolni panel sa ekranom dijagonale sedam inča. To su dimenzije jednog prosečnog tableta, tako da je uz tastere koji se nalaze sa desne strane i ekran osetljiv na dodir, kontrola laka i intuitivna. Svaki korisnik će u veoma kratkom na licu mesta obaviti mnogo posla, posebno zato što MC853 podržava štampu sa USB uređaja ili mreže, a ume da pošalje i skenirane fajlove u određeni folder na mreži, USB flash ili na željenu e‑mail adresu.

Istakli bismo opciju slanja skeniranog dokumenta e‑mail‑om, što je ekološko i ekonomično rešenje, ukoliko vam hard print nije potpuno neophodan. MC853 ima hard‑disk kapaciteta 250 GB koji po potrebi može biti zaštićen 256‑bitnom AES enkripcijom radi dodatne bezbednosti podataka.

Posebno istaknuta funkcija jeste ugrađeni RADF, Reverse Automatic Document Feeder. On može automatski da skenira do 100 listova i to dvostrano – ekvivalent dupleks štampe. Štampač podržava velike formate, što ga čini izvanrednim centrom većih organizacionih jedinica. To može da se zaključi i iz deklaracije za maksimalnih 100.000 stranica mesečno, za koje je ovaj uređaj predviđen. Kapacitet je 400 listova u standardnoj konfiguraciji, ali on može da se poveća po potrebi skladištem za 535 listova. Kvalitet otiska je na visokom nivou, a štampa se obavlja u rezolucijama do 1200×600 dpi. Štampa je veoma brza – biće ispisane 23 A4 stranice u minutu i to kako za kolor tako i za monohromatsku štampu, dok ćete za prvi otisak sačekati oko 14 sekundi. Sve ovo je odlična vest za nestrpljive, jer ispred ovog modela neće biti cupkanja zaposlenih. Veza sa sistemom može da se obavlja putem gigabitnog LAN priključka, ali opciono može da se omogući i Wi‑Fi podrška.

Sve ove mogućnosti bi teško stale u malo i lako kućište, pa spremite dosta prostora, s obzirom na to da se radi o uređaju dimenzija 700×600×563 mm i mase oko 64 kilograma.

Osim u odličnom hardveru, OKI ima veliko uporište i u propratnom softveru. Tu je podrška za cloud print koja podrazumeva najpopularniji Google Cloud Print 2.0 i Apple AirPrint. Proizvođač isporučuje fabrički i SENDYS Explorer LITE softverski paket zanimljivih mogućnosti: administratorska kontrola štampe u cilju smanjenja troškova, OCR text capture putem Tesseract engine‑a, distribuciju dokumenata… Podržano je i skeniranje uz direktan upload u cloud okruženje.

OKI MC853 je kompletan sistem koji podržava sve što biste mogli da poželite od jednog MFuređaja. Lakoću korišćenja uz napredan interfejs, veliki obim štampe, brzinu, mogućnost štampe i skeniranja dokumenata velikog formata i softverski paket koji će olakšati život svakom zaposlenom u firmi i kao takav predstavlja pravu retkost. Zato od nas dobija najtopliju preporuku.

