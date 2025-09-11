Štampač koji je oborio sve Kickstarter rekorde spreman je za zvanično lansiranje u decembru 2025.

eufyMake je na IFA sajmu predstavio UV Printer E1, prvi lični 3D UV štampač na svetu. Zvanična prodaja počinje u decembru 2025. na sajtu eufymake.com. Preporučena cena iznosi MSRP 2.499 € za osnovni paket (koji uključuje sam štampač i startni kit).

U pitanju je prvi uređaj na svetu koji omogućava ličnu UV štampu sa 3D teksturom sa kvalitetom industrijskog nivoa.

E1 je brzo privukao pažnju korisnika širom sveta – kampanja je premašila 10 miliona dolara za samo 14 sati, a do sada je prikupila preko 44 miliona dolara, čime je postala najfinansiraniji projekat u istoriji Kickstarter-a (prethodni rekord iznosio je 41,7 miliona dolara).

eufyMake je takođe najavio i lansiranje unapređenog AI dizajn alata unutar platforme Make It Real. Ova inovativna alatka kombinuje generativnu AI tehnologiju i kreativnu fleksibilnost, značajno skraćujući proces dizajna tako što omogućava kreiranje više koncepata odjednom. Automatizacijom koraka u procesu, platforma pomaže korisnicima različitih nivoa veština da svoje ideje pretoče u realnost brže i jednostavnije.

Ključne funkcionalnosti uključuju:

Multi-Modal Input Upgrade: Pored tekstualnih promptova, alat može da generiše realistične 3D teksturisane dizajne na osnovu crteža, skica ili fotografija, uz višesmerno razumevanje i konverzaciju u realnom vremenu.

One-Click 2D-to-3D Texture Precision: Postavite sliku i automatski dobijate visokokvalitetne, spremne za štampu 3D teksture sa preciznim detaljima i materijalnim mapiranjem.

Smart Object Recognition & Autofill: Automatski prepoznaje oblike, konture i granice realnih objekata, inteligentno optimizujući dimenzije, površine i stilove, čime se smanjuje manuelno podešavanje i ubrzava priprema za štampu.

Jednim uređajem korisnici mogu eliminisati oslanjanje na softvere trećih strana – od ideje do finalnog proizvoda u samo jednom integrisanom procesu. Novi AI dizajn alat biće dostupan od novembra unutar Make It Real platforme.

O eufyMake E1

eufyMake E1 je prvi potrošački UV 3D štampač sposoban za štampanje tekstura od 9 μm debljine – rušeći barijere troškova, složenosti i veličine. Dizajniran je za kreatore i preduzetnike, a troši 90% manje energije od konvencionalnih UV štampača uz isporuku ultra-visoke rezolucije i mogućnost štampe na različitim materijalima: metal, drvo, akril i još mnogo toga. Sa naprednim AI funkcijama, alat nudi personalizovano iskustvo i jednostavan start za početnike. Modularni dizajn ga čini idealnim za male biznise, studije i radionice.