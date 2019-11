Star Wars Jedi: Fallen Order – Poznato nije nužno loše

Oni koji su testirali Star Wars Jedi: Fallen Order tvrde da u igri nema mnogo svežih momenata, i da se radi o avanturi koja je svojevrsna kombinacija savremenih elemenata iz igara Tomb Raider, Breath of the Wild, Uncharted, God of War, sa finim slojem Star Wars mitologije. Rezultat nije revolucionaran, ali ljubiteljima nije ni potrebna revolucija, već solidna igra koja čini da se osećaju kao džedaji.

Radnja je smeštena u period koji je došao nakon Revenge of the Sith, kada su svi džedaji proterani iz galaksije. Glavni junak je Cal koji je uspeo da umakne, i izgradi miran život. Naravno da ne prođe dugo dok ga okolnost ne prisile da napusti udobnu zonu, te se vrati večnoj bici između svetlih i mračnih sila. U najvećem delu nova igra kombinuje ideje iz već postojećih gejming scenarija, te, iako ne naročito inovativna, pravi solidnu celinu koja omogućava zadovoljstvo igranja.

Ako se ima u vidu stanje Star Wars igara iz prethodne decenije, solidna single-player avantura slobodno može da se posmatra kao neka vrsta „čuda,“ a dobro izgrađen scenario, posebno momenti bitki svetlosnim sabljama, inteligentne zagonetke, te univerzum koji je bogat istorijom i tradicijom, ovu igru čine vrednom pažnje.

