Star Wars: Knights of the Old Republic je odložen na neodređeno vreme

Možda uskoro nećete moći da igrate PlayStation 5 rimejk Star Wars: Knights of the Old Republic. Kako za sada stvari stoje, ovaj naslov odložen je na neodređeno vreme.

Sony je objavio da je Aspir Media, kompanija poznata po stvaranju portova od postojećih video igara, prošle godine prepravljala BioWare-ov klasični Star Wars RPG. Aspir je do tada radio na rimejku tri godine i imao je veterane industrije, kao i ljude koji su pomogli u stvaranju originalne igre. Stvari su svakako izgledale obećavajuće, ali sada se budućnost igre čini neizvesnom.

Od igre ostao samo demo

Očigledno, Aspir je završio demo igru kako bi ga pokazao Lucasfilm-u i Sony-ju 30. juna, a programeri su čak bili uzbuđeni onim što su postigli. Nedelju dana kasnije, međutim, kompanija je otpustila direktora dizajna Breda Prinsa i umetničkog direktora Džejsona Majnora. Aspir je navodno održao niz sastanaka u julu o situaciji kako bi rekao zaposlenima da demonstracija nije tamo gde su želeli da bude i da će projekat biti stavljen na čekanje. Šef studija je takođe rekao članovima osoblja da će kompanija tražiti nove ugovore i mogućnosti za razvoj.

Dok razlozi za otpuštanje Princa i Minora i zamrzavanje projekta u ovom trenutku nisu jasni, jedan od Bloombergovih izvora je sugerisao da je uložio nesrazmerno mnogo vremena i novca u kreiranje demo verzije. Ako je to slučaj, nastavak onoga što je radio do kraja igre ne bi bilo održivo. Bloomberg kaže da je još jedna moguća tačka spora vremenska linija igre. Aspir je partnerima govorio da će igra biti objavljena do kraja 2022. godine, ali bi 2025. bila realniji cilj. Neki zaposleni u Aspir-u sada veruju da bi Sabre Interactive, koja je radila spoljne poslove za projekat, sada mogla da preuzme ceo projekat.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet