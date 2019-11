Star Wars: The Rise Of Skywalker umalo uništen nakon što se scenario našao na eBay-u

Filmski scenariji su dragoceni jer se u njima krije ključ za celu priču, pa ih studiji upravo zbog toga dobro čuvaju. Tako i glumci dobijaju samo delove koji se odnose na njihove uloge, a kako ne bi bili u prilici da otkriju informacije koje bi ugrozile snimanje.

Film Star Wars: The Rise of Skywalker umalo je uništen, i to upravo zbog scenarija koji se našao na eBay-u, spreman za prodaju. Problem je nastao nakon što je jedan od glumaca scenario zaboravio u hotelskoj sobi, da bi ga nakon toga pronašao neko ko je u tome prepoznao priliku za zaradu. Filmska ekipa je srećom na vreme primetila da se radi o pravom scenariju, te su uspeli da ga vrate na vreme, tako da u javnosti do sada nije bilo velikih spojlera.

Nije jasno šta bi se dogodilo da je scenario prodat trećoj strani, ali se pretpostavlja da bi sa pričom moralo da se krene od početka. Budući da se to nije dogodilo film bi u bioskopima trebalo da se pojavi 20. decembra.

