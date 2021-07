Star Wars: Visions stiže u septembru

Nećete morati previše da čekate da biste videli kako se anime teškaši nose sa svemirom Star Wars-a. Lucasfilm i Disney su najavili da će antologija Star Wars: Visions biti dostupna na Disney+ 22. septembra, i najavljuju serijal filmova. Dobićete devet kratkih filmova iz sedam studija, svaki sa vrlo prepoznatljivom svemirskom fantazijom – uključujući i sudare anime i Star Wars svetova.

Sudar japanske kulture anime sadržaja sa popularnom franšizom

Na primer, Dvoboj kamikaze Douga uglavnom je crno-beli kratki film koji uključuje samurajske Jedi i Sith ratnike. Tatooine Rhapsody Studio Colorido-a je rok opera nalik Čibiju, dok Science Saru-ov T0-B1 crpi više energije od Astro Boy-a dok govori o droidu koji se nada da će postati Jedi.

Visions verovatno neće definisati Disney+ kalendar onako kako su to do sada radili Mandalorian ili brojne Marvelove serije. Uz to, pokazuje se kako Disney eksperimentiše sa strimingom, jer je spreman da isproba formate koji verovatno ne bi funkcionisali u bioskopima ili na konvencionalnim televizijama.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet