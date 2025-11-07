Stariji Google Pixel telefoni i UWB tragač

Google je uveo podršku za ultraširokopojasni (UWB) bežični protokol sa Pixel 6 Pro 2021. godine. Ali ako ste se mučili da vaš Pixel telefon precizno locira jedan od retkih Android kompatibilnih tragača koji podržavaju UWB, to je zato što je ta funkcija omogućena samo na Pro modelima Pixel 8 i novijim, potvrdio je Google za Android Authority.

Google nije objasnio zašto UWB precizno praćenje nije omogućeno na starijim Pixel 6 Pro ili Pixel 7 Pro, uprkos tome što oba ova modela imaju potreban hardver. The Verge se obratio Google-u za objašnjenje i ažuriraće ovu priču ako ga dostavi. Ograničenje je takođe navedeno na stranici za podršku na Google-ovoj veb stranici koja ističe da je podrška za UWB precizno pronalaženje dostupna samo na ograničenom broju Android telefona, uključujući Plus i Ultra verzije Samsung Galaxy S21 i novije, plus neke Motorola Edge i Razr modele.

Tragači koji podržavaju UWB i kompatibilni su sa Google-ovom Find Hub mrežom – koja je sama početkom ove godine dobila podršku za precizno UWB praćenje – takođe su retki. Samsungov SmartTag Plus je podržavao UWB, ali je sada ukinut. Jedina trenutno dostupna opcija je Motorola-in Moto Tag od 29 dolara, koji je lansiran u junu 2024. godine i dodao podršku za precizno UWB pronalaženje ranije ove godine putem ažuriranja firmvera.

Izvor: TheVerge