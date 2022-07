Starlink internet za brodove po paprenoj ceni

Starlink je lansirao prvu verziju satelitskih tanjira za brodove, jahte i druga luksuzna plovila, samo nekoliko dana nakon što je dobio dozvolu da svoj internet isporučuje u prevozna sredstva. Usluga nije jeftina, što je i logično – ko ima jahtu, ima i hiljade dolara za internet.

U pitanju je Starlink Maritime, koji može da dostigne download brzinu 350 Mbps, i to dok je nasred mora. To nije loše za one koji ne mogu bez interneta, ali nije dobro za džep – hardver košta oko deset hiljada dolara, a suma se plaća unapred. Kad se sve podesi, kreću mesečni računi od po pet hiljada dolara. Oni koji Starlink internet budu koristili u terenskim vozilima, moći će da pauziraju uslugu kad im nije potrebna.

Starlink konekcija za obične domove takođe košta, pa je cena hardvera 599 dolara, a račun 110. Elon Musk je objasnio da je oprema za brodove skupa i zbog toga što je dizajnirana da izdrži naslage soli i jake vetrove, te je istakao da SpaceX za mnogo lošiju konekciju na svojim brodovima plaća i do 150 hiljada dolara mesečno (valjda novac šetaju od jedne kompanije do druge).

O novom satelitskom internetu se u početku pričalo kao o kanalu koji će povezati ceo svet, čak i one krajeve do kojih veza nikad pre nije stigla. Sada se čini da se radi o luksuzu koji će retko ko moći da priušti, jer teško da stanovnici ruralnih predela zarađuju dovoljno za ovo zadovoljstvo.

Izvor: Engadget

