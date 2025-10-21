Starlink premašio istorijsku granicu u broju satelita

Dve rakete Falcon 9 poletele su u nedelju popodne sa kosmodroma na Floridi i u Kaliforniji, noseći još 56 satelita u SpaceX Starlink mrežu širokopojasnog interneta, piše portal Ars Technica.

Drugo lansiranje – sa Vandenbergove svemirske baze u Kaliforniji – označilo je važan prekretnicu za Starlink program. Sa ovim satelitima, SpaceX je u orbitu niskog Zemljinog nivoa postavio više od 10.000 satelita.

Prema proračunima astrofizičara Džonatana Mekdauela, tačan broj iznosi 10.006 satelita, uključujući i probne modele, ali ne i one lažne koji su leteli na probnim misijama rakete Starship.

Starlink mreža je u avgustu premašila sedam miliona pretplatnika širom sveta, uglavnom u domaćinstvima i firmama, dok SpaceX sada agresivno širi uslugu i direktno na pametne telefone. Prva dva Starlink prototipa, nazvana Tintin A i Tintin B, lansirana su 2018. godine. Od 2019. SpaceX lansira nove, veće i naprednije modele, pa broj satelita po letu više nije 60 već oko 28.

Direktor lansiranja SpaceX-a rekao je tokom poletanja Falcona 9 iz Kalifornije da „od Tintina do 10.000. Napred Starlink, napred Falcon, napred SpaceX!“. Oko sat vremena kasnije potvrđeno je uspešno otpremanje 28 satelita na visinu od oko 260 kilometara, nakon čega su počeli da se podižu na svoju radnu orbitu od 535 kilometara.

SpaceX istovremeno povlači stare i zastarele Starlink satelite, koji sagorevaju u atmosferi bez ostataka. Trenutno je dakle 8.680 ukupno u orbiti, 8.664 je funkcionalno (uključujući nove koji tek ulaze u rad), a 7.448 je u operativnim orbitama.

Starlink sada čini oko dve trećine svih aktivnih satelita na svetu. Evropska svemirska agencija procenjuje da u orbiti ima oko 12.500 aktivnih satelita, što znači da SpaceX kontroliše do 70 odsto svih funkcionalnih letelica.

Trenutna generacija, V2 Mini, ima solarne panele raspona 30 metara, dok sledeća generacija V3 neće moći da stane u Falcon 9 i biće lansirana novom raketom Starship, što će se verovatno dogoditi sledeće godine.

SpaceX sada ima više od 20 aktivnih Falcon 9 raketa i planira da ih koristi do 40 letova po boosteru. Od početka godine je zabeleženo 132 Falcon 9 lansiranja, čime je SpaceX izjednačio prošlogodišnji rekord, a očekuje se da će ga oboriti već ovog vikenda.