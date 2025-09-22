Starship će uskoro leteti iznad gradova

Uskoro, i to možda već sledeće godine, SpaceX će pokušati da jednu od svojih ogromnih raketa Starship dovede iz niske Zemljine orbite nazad na lansirnu rampu u Južnom Teksasu. To bi moglo da promeni sudbinu ove rakete za višekratnu upotrebu.

Da bi se to dogodilo, SpaceX mora da prevaziđe geografske prepreke. Za razliku od lansiranja iz Kejp Kanaverala na Floridi, koja idu iznad otvorenog okeana, rakete koje poleću iz Južnog Teksasa moraju da slede uzak koridor kako bi izbegle kopnene mase.

Svih 10 probnih letova iz Teksasaa se završilo na vodenim platformama u Indijskom ili Tihom okeanu. Na tim putanjama raketa nikada ne završi punu orbitu oko Zemlje, već leti po luku kroz svemir dok je gravitacija ne povuče nazad u atmosferu.

Ako sledeća dva probna leta prođu dobro, SpaceX će verovatno pokušati da pošalje treću generaciju rakete do niske Zemljine orbite. Letelica Starship V3 biće visoka 52,1 metar, nekoliko metara više od trenutne konfiguracije. Cela raketa, zajedno sa pojačivačem Super Heavy, imaće visinu od 124,4 metra.

Sledeći veliki cilj u razvoju Starship rakete je da se nakon orbitalnog leta spusti u kopnenu zonu. SpaceX će pokušati da vrati brod nazad, ali do lansirnog tornja u Teksasu, blizu granice SAD-a i Meksika. To znači da će morati da preleti preko Meksika i delova Južnog Teksasa. Raketa poleće istočno, iznad Meksičkog zaliva, pa mora da se približi Starbase-u sa zapada da bi se spustila. Nove mape koje je objavila Federalna uprava za avijaciju (FAA) pokazuju kuda bi mogli da lete prvi brodovi koji se budu vraćali u Teksas.

FAA je u petak objavila dokument koji opisuje zahtev SpaceX-a da ažurira svoju državnu dozvolu za dodatne putanje lansiranja i spuštanja Starshipa. Dokument je nacrt „slojevite ekološke procene“ koja ispituje potencijalno značajne ekološke posledice novih putanja za poletanje i sletanje.

Federalni regulator je naveo da razmatra moguće uticaje na emisiju štetnih gasova i kvalitet vazduha, uticaj buke i opasnih materijala, ali i socioekonomske faktore. FAA je zaključila da nove putanje koje predlaže SpaceX neće imati „značajne posledice“ ni u jednoj od ovih kategorija.

Ekološka revizija je samo jedan od nekoliko faktora koje FAA uzima u obzir pri odlučivanju da li da odobri novu komercijalnu dozvolu za lansiranje i povratak. Prema FAA, ostali faktori su pitanja javne bezbednosti (kao što je prelet preko naseljenih područja i sadržaj tereta), pitanja nacionalne bezbednosti ili spoljne politike, kao i zahtevi za osiguranje.

FAA se nije izjasnila o pitanjima javne bezbednosti i spoljne politike u vezi sa novim putanjama SpaceX-a, ali bi oba mogla igrati ulogu dok kompanija traži odobrenje za prelet iznad meksičkih gradova i naselja zapadno od Starbase-a.

Pravila licenciranja predviđaju da komercijalno lansiranje i povratak ne smeju da nose veći rizik od 1 prema 10.000 da će povrediti ili ubiti nekog iz javnosti ko nije uključen u misiju. Rizik za bilo kog pojedinca ne bi smeo da prelazi 1 prema 1.000.000.

Gde bi mogla da postoji opasnost? Ako nešto na Starshipu zakaže, mogao bi da se raspadne u atmosferi. Preostali delovi bi pali na zemlju, kao što se dogodilo iznad ostrva Turks i Kaikos nakon dva neuspešna lansiranja ranije ove godine.

Na kraju, SpaceX će preseliti deo letova na Floridu, gde rakete mogu bezbedno da poleću u više pravaca iznad Atlantika. Do tada, kompanija planira da lansira brodove u redovnom ritmu – najpre nekoliko puta mesečno, zatim svake nedelje, a potom i svakodnevno.

To će omogućiti sve ono što SpaceX planira sa Starshipom. Glavni cilj je da se šalju na Mars. Pre toga, mora da se savlada orbitalno dopunjavanje gorivom. NASA takođe ima ugovor sa SpaceX-om da razvije Starship za sletanje astronauta na južni pol Meseca.

Sve ovo zavisi od toga da li SpaceX može rutinski da lansira i vrati Starship nazad. Upravo to inženjeri žele da pokažu kao moguće.