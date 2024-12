Steam: Objavljeni kandidati za igru godine

Kraj godine je tu, a kao i svakog decembra Steam održava veliku zimsku rasprodaju sa solidnim popustima. U isto vreme se biraju i najbolje igre, a igrači imaju glavnu reč.

Zimska akcija kreće 19. decembra, a Steam Winter Sale je nešto što mnogi gejmeri nestrpljivo čekaju. Igre o kojima se maštalo mogu da se kupe uz ozbiljne popuste, a ova rasprodaja ja značajna i zbog toga što s njenim početkom počine i glasanje za The 2024 Steam Awards, godišnji izbor najboljih video igara u nekoliko kategorija. Pobednike ne biraju eksperti, već oni koji igre vole i igraju.

Za titulu „igre godine“ se takmiče Helldivers 2, Balatro, Black Myth: Wukong, Warhammer 40,000: Space Marine 2 i Stalker 2: Heart of Chornobyl, a za VR igru godine Maestro, Davigo, Blade and Sorcery, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 i Metro Awakening. Tu su i druge kategorije:

„Labor of Love“ je za one igre koje su izašle pre nekog vremena, ali ih developeri podržavaju i neguju na najbolji mogući način. U ovoj kategoriji se takmiče No Man’s Sky, Baldur’s Gate 3, Dota 2, Stardew Valley i naravno Elden Ring.

„Best Game on Steam Deck“ je za one igre koje su bile toliko dobre da su igrači želeli da ih nose svuda sa sobom. Steam Deck im je to i omogućio. U trci za ovu titulu su Hades 2, Warhammer 40,000: Rogue Trader, God of War Ragnarok, Balatro i Deep Rock Galactic: Survivor.

U kategoriji „Most Innovative Gameplay“ se takmiče Helldivers 2, Balatro, Satisfactory, Stalker 2: Heart of Chornobyl i Liar’s Bar, a u „Best Game You Suck At“ Tekken 8, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Black Myth: Wukong, Dragon Ball: Sparking! Zero i The Finals. „Outstanding Story-Rich Game“ je okupila Ghost of Tsushima Director’s Cut, Black Myth: Wukong, Final Fantasy 14, Stalker 2: Heart of Chornobyl i Mouthwashing, a to nije sve – ostale pronađite na platformi Steam. .

Glasanje traje do 31. decembra, a Astro Bot (najbolja igra 2024. godine) nije na listama jer je reč o ekskluzivnoj igri za PlayStation. Mogu da glasaju svi koji imaju Steam naloge, a ovo je dobar način da se malo skrene pažnja sa svega što se u svetu dešava – ne možemo da uradimo ništa ako nas nevolje pre toga smrve.

