Steam testira redizajniranu prodavnicu kako bi vam olakšao pronalaženje igara koje ćete voleti

Kao da nam je trebalo još načina da uvećamo svoje Steam biblioteke igrama koje nikada nećemo završiti – ili čak ni zaigrati.

Ako želite da isprobate novi dizajn, moraćete da se priključite Steam Client Beta programu

Steam sada eksperimentiše sa redizajniranom početnom stranicom prodavnice u okviru najnovijeg beta ažuriranja, kako bi dodatno podstakao prodaju igara. Umesto pretrpanih tekstualnih linkova i haotičnih menija u aktuelnoj verziji, novi izgled Steam prodavnice kombinuje sve u jedno preglednije i organizovanije glavno navigaciono okruženje na vrhu stranice.

U svom blog postu, Steam je naveo da je cilj redizajna da „omogući lakši pristup mestima koja korisnici Steama najčešće posećuju“. Na vrhu stranice, nova opcija „Browse“ (Pretraži) omogućava da odmah zaronite u igre na osnovu kategorija poput najprodavanijih, noviteta ili igara na popustu. Pored nje se nalazi dugme „Recommendations“ (Preporuke), preko kog možete istražiti naslove za koje Steam procenjuje da će vam se dopasti – na osnovu vaše postojeće biblioteke, vremena koje ste proveli u igrama, pa čak i preporuka zajednice. Ako želite još personalizovanije iskustvo, dugme za kategorije prikazuje vaše omiljene žanrove i predlaže oznake koje vam mogu pomoći da pronađete slične igre.

Steam je unapredio i pretragu, koja sada prikazuje najpopularnije pretrage, igre koje ste nedavno gledali, kao i najtraženije žanrove. Tu je i dugme za naprednu pretragu, za one koji žele da filtriraju igre po specifičnim oznakama i kriterijumima. Iako nijedna od ovih funkcija nije potpuno nova, novi izgled omogućava lakši pristup najkorisnijim delovima prodavnice. „Ovim promenama želimo da vaše iskustvo učinimo jednostavnijim i više prilagođenim vašim potrebama“, piše u Steam blogu. „Dobijamo sve više komentara korisnika – a i sami to primećujemo – da su neka od najčešće posećenih mesta na Steamu teško dostupna.“

Dok dobijamo poboljšanu pretragu u Steam prodavnici, sve se dešava u senci nezadovoljstva izazvanog nedavnom promenom politike Steama. Početkom jula, uklonjen je veliki broj naslova sa sadržajem za odrasle ili NSFW oznakama, kako bi se udovoljilo popularnim platnim procesorima kao što su Visa i Mastercard. Ova odluka izazvala je kritike jer se smatra da Steam time postavlja zabrinjavajući presedan cenzure. Za sada, novi izgled prodavnice je i dalje u okviru Steam Client Beta verzije, gde korisnici mogu ostavljati svoje komentare i pomoći u oblikovanju konačne verzije.

Izvor: Engadget