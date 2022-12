Steam: Zimski popusti u toku, rasprodaja traje

Valve je počeo sa svojom sezonskom akcijom sniženja, a popusti važe i za igre The Witcher 3, Far Cry, te Hades.

Akcija će potrajati do 5. januara, a igara je toliko da je neophodno da se sve dobro istraži da bi se izabrala odgovarajuća igra. Popusti nisu zanemarljivi, pa tako na primer Tales of Arise sada košta 24 dolara (ranije 60 dolara), Metro Exodus 7,50 dolara (ranije 30 dolara), Hades 12,50 dolara (ranije 25 dolara), Generation Zero 5 dolara (ranije 25 dolara), Spyro: Reignited Trilogy 14 dolara (ranije 40 dolara), God of War 30 dolara (ranije 50 dolara), a The Witcher 3 Complete Edition samo 10 dolara (ranije 50 dolara).

Tu su i druge igre, pa je manja cena i za Elden Ring koji će do kraja akcije moći da se kupi za 42 dolara (inače košta 60 dolara), a i za Cyberpunk 2077 koji trenutno košta 30 dolara (inače 60). Dakle za svakoga ponešto.

Izvor: Kotaku

