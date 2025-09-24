Stellantis potvrdio curenje podataka

Hakerska grupa tvrdi da je pribavila 18 miliona zapisa.

Stellantis nije otkrio koliko kupaca je pogođeno

Stellantis, matična kompanija brendova poput Dodge-a, Rama i Chryslera, potvrdila je da je došlo do curenja podataka koji uključuju lične informacije kupaca. U saopštenju kompanije navodi se da su kompromitovani „kontakt podaci. Ipak ne i „finansijski ili osetljivi lični podaci“, budući da se oni ne čuvaju na platformi treće strane koja je bila meta napada.

„Nedavno smo otkrili neovlašćen pristup platformi dobavljača koji podržava naše korisničke operacije u Severnoj Americi“, saopštio je Stellantis. „Odmah smo aktivirali protokole za reagovanje, sproveli istragu i preduzeli mere za obuzdavanje i ublažavanje situacije. Takođe obaveštavamo nadležne vlasti i direktno informišemo pogođene kupce.“

Kompanija je pozvala korisnike da budu na oprezu zbog fišing napada i socijalnog inženjeringa. Ipak, Stellantis nije otkrio koje tačno vrste kontakt podataka su kompromitovane niti koliko kupaca je pogođeno.

Prema navodima portala Bleeping Computer, grupa ShinyHunters preuzela je odgovornost za napad, tvrdeći da je došla do više od 18 miliona zapisa iz Salesforce baze Stellantisa, uključujući imena i kontakt detalje. Ista grupa navodno je prethodno krala podatke i od drugih Salesforce klijenata, među kojima su Google, Qantas, Adidas i LVMH.

Izvor: Engadget