Steve Jobs na komemorativnom novčiću od 1 dolara

Kovnica novca SAD otkrila je dizajn komemorativnog novčića od 1 dolara u čast pokojnog suosnivača i izvršnog direktora kompanije Apple, Steve Jobs.

Na novčiću je prikazan mladi Jobs koji sedi prekrštenih nogu ispred kalifornijskog pejzaža valovitih brda, saopštila je Kovnica novca. Naravno, nosi rolku. Postoji i natpis: „Napravi nešto divno“. Citat iz 2007. godine korišćen je za uokvirivanje Jobs pogleda na svet i nasleđa od strane njegove zaostavštine.

Koštaće 13,25 dolara na veb stranici Kovnice novca, ali ćete morati da sačekate do 2026. godine da biste ga dobili.

Novčić je deo višegodišnjeg projekta kojim se odaje počast američkim inovacijama, a koji je započet 2018. godine, i nema nikakve veze sa ulizicama sadašnjeg izvršnog direktora Tim Cook prema Donald Trump. Svaka država može nominovati svoju ikonu za obeležavanje. Viskonsin, jedna od drugih država predstavljenih 2026. godine, izabrala je superkompjuter Cray-1 iz sredine 1970-ih. Kada je nominovao Jobs u februaru, guverner Kalifornije Gavin Newsom je rekao da on „oličava jedinstveni brend inovacija na kojem Kalifornija posluje“.

Izvor: TheVerge