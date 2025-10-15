Stigao je Huawei Watch Ultimate 2: Vaš novi saputnik za avanture na otvorenom

Huawei Watch Ultimate 2, najnoviji model iz premijum linije pametnih satova tehnološkog giganta, od danas je zvanično dostupan na srpskom tržištu. Najnoviji model donosi spoj vrhunske izrade i naprednih funkcija, a ujedno je i prvi pametni sat na svetu koji podržava podvodnu komunikaciju zasnovanu na sonar tehnologiji.

Bezbedna podvodna komunikacija

Huawei Watch Ultimate 2 podiže performanse i bezbednost ronjenja na potpuno novi nivo, kao prvi pametni sat koji podržava zaranjanje do 150 metara dubine i komunikaciju pod vodom, uključujući pozive i reprodukciju muzike.

Zahvaljujući otpornosti na vodu, sat je u potpunosti prilagođen za upotrebu u zahtevnim podvodnim uslovima. Po prvi put, uvedena je komunikacija zasnovana na sonar tehnologiji koja omogućava slanje unapred podešenih poruka i emotikona drugim korisnicima pametnih satova u radijusu do 30 metara. Pored toga, sat poseduje i SOS funkciju za hitne slučajeve pod vodom, sa dometom do 60 metara.

Pouzdana veza i napredno praćenje lokacije

Zahvaljujući naprednom sistemu antena i podršci za pet satelitskih mreža, Huawei Watch Ultimate 2 pruža brzu i stabilnu vezu čak i u zahtevnim uslovima. Uz eSIM funkciju, ovaj pametni sat može da obavlja pozive bez povezivanja sa telefonom, dok poništavanje šuma pomoću veštačke inteligencije omogućava kristalno jasan zvuk, čak i u pokretu.

Dodatne funkcije kao što su detekcija pada, SOS poziva u hitnim situacijama i praćenje parametara na velikim nadmorskim visinama čine ga idealnim izborom za sve ljubitelje prirode i ekstremnih sportova.

Izdržljiv dizajn i precizni zdravstveni parametri

Huawei Watch Ultimate 2 dolazi u plavoj i crnoj boji, sa kućištem od cirkonijumskog tečnog metala, keramičkim okvirom sa dvobojnim nanokristalnim slojem i safirnim staklom koji obezbeđuju maksimalnu otpornost na ogrebotine i habanje.

Napredni TruSense™ sistem u kombinaciji sa X-TAP distribuiranom tehnologijom omogućava praćenje 11 ključnih zdravstvenih parametara putem funkcije Health Glance. Kada je reč o izdržljivosti baterije, u režimu uštede energije ona traje do 11 dana, dok u standardnom režimu omogućava do 4,5 dana korišćenja.

Cena i dostupnost

Huawei Watch Ultimate 2 uvodi novu paradigmu u svet nosivih uređaja, gde su aktivnosti na otvorenom podjednako važan prioritet kao i praćenje zdravlja i praktičnost u svakodnevnoj upotrebi.

Novi model od danas je zvanično dostupan u Srbiji kod ovlašćenih partnera i operatora. Cena plave verzije je 116.999 RSD, a crne 104.999 RSD. Uz registraciju na sajtu huaweipokloni.rs kupci na poklon dobijaju FreeBuds 4 Pro slušalice.