Stigao je realme C67, novi šampion sa 108MP i 6nm Snapdragon čipsetom

realme, najbrže rastući brend pametnih telefona na svetu, uspeo je da redefiniše standard lansiranjem svog novog šampionskog proizvoda, realme C67. C serija sada ima kameru od 108 MP, 6nm Snapdragon čipset i revolucionarne karakteristike koje ga postavljaju kao neprikosnovenog šampiona u svom cenovnom segmentu. realme C67 pruža sveobuhvatno mobilno iskustvo, i dostupan je po atraktivnoj promotivnoj ceni od 22 999 RSD do kraja februara.

realme je u novembru 2023. isporučio 200 miliona jedinica širom sveta, čime je postao peti najbrži brend koji je postigao prekretnicu od 200 miliona isporuka i zvanično se pridružio elitnom „Klubu od 200 miliona“.

Zakoračivši u 2024., vizija je jasnija: sa novim sloganom „make it real“ i identitetom brenda, Evropa nastavlja da bude strateško tržište kompanije, uz odluku da čvrsto stoji na poziciji Top 4, i zadrži zvanje najbrže rastućeg brenda u Evropi.

Takođe, C serija je dostigla 100 miliona isporuka, a C55 zabeležen je kao najprodavaniji proizvod u 2023., sa obimom prodaje povećanim za 300% u dnevnoj prodaji. Danas, C serija prolazi kroz izuzetnu transformaciju sa novim C67, koji je do sada najbolji šampionski proizvod C serije sa najvećom nadogradnjom do sada.

Četiri šampionska standarda: kamera, performanse, dizajn i iskustvo korišćenja

realme C67 može se pohvaliti nepobedivom kamerom od 108 MP i 3X zumom, te najvećom veličinom senzora u svojoj cenovnoj kategoriji. C67 podržava direktan izlaz slika od 108 MP, gde svaki piksel radi u obradi slike, što rezultira kristalno čistim fotografijama.

Istovremeno, 3X in sensor Zoom tehnologija na realme C67 koristi 12 miliona piksela u centru senzora od 108 MP kako bi omogućila snimanje fotografija bez gubitaka. Zajedno sa 3X senzorskim zumom, realme C67 takođe donosi namenski 3X portret, koji je najbolja opcija za snimanje ljudi, držeći ih jasnim i u fokusu, uz prirodni bokeh koji dodaje prirodnu dubinu.

Zahvaljujući najvećoj veličini senzora u segmentu, realme C67 ima odlične mogućnosti prilikom noćnog snimanja sa 132% povećanom površinom za detekciju svetlosti. To znači da korisnici mogu da snimaju fotografije sa sjajnom bojom, dubinom i jasnoćom čak i noću.

C67 poseduje Snapdragon 685 čipset, koji je prvi Snapdragon 6nm čipset u realme C seriji, i koji je postigao impresivan Antutu rezultat od 330k. Ovaj čipset optimizovan je za snagu i efikasnost, za iskustvo koje je prijatno i stabilno čak i pri zahtevnim zadacima. U poređenju sa realme C55, realme C67 donosi 15% povećanje performansi procesora i 10% povećanja performansi GPU-a, zajedno sa impresivnom glavnom frekvencijom od 2,8 GHz.

Kada je reč o ekranu i dizajnu, realme C67 poseduje ekran od 950 nita, obezbeđujući veoma dobru vidljivost čak i pod direktnom sunčevom svetlošću. Štaviše, C67 je prvi telefon u svom cenovnom rangu koji je uklonio plastični držač ekrana, što je karakteristika dizajna koja je, zbog složene strukture, obično rezervisana za vrhunske flegšip uređaje. C67 dolazi u dve boje, Sunni Oasis i Black rock, te ima najtanje telo u segmentu sa samo 7,59 mm. Napredni proces gradijentnog premaza na poleđini C67 stvara prijatnije efekte boja, sa dubljim teksturama i slojevima koji reflektuju i prelamaju svetlost na jedinstven način.

Korisnici mogu dobiti interaktivne softverske funkcije sa Mini Capsule 2.0., te kada puštaju muziku, dobijaju dinamičke muzičke pop-up prozore, što omogućava da kontrolišu muziku i prelaze između pesama jednostavnim prevlačenjem levo ili desno. Korisnici takođe mogu da dobiju i savršeno tempirana vremenska obaveštenja sa živopisnom animacijom.

Takođe, C67 donosi svestrano šampionsko iskustvo u svim drugim aspektima, kao što su vodeći u segmentu 256 GB RAM, NFC od 360° i ultra-linearni dvostruki stereo zvučnici.

realme C67 sa svojom revolucionarnom kamerom, vodećim performansama, izuzetnim dizajnom i glatkim korisničkim iskustvom, spreman je da prednjači u svom segmentu, postavljajući novi standard za pristupačne pametne telefone.

Podelite s prijateljima

Tweet