Stigao je realme Note 70T: Pristupačan telefon sa moćnom baterijom od 6.000 mAh-a i velikom izdržljivošću

realme je predstavio Note 70T, novi pristupačni pametni telefon, osmišljen da ponudi više snage i izdržljivosti u svojoj klasi, sa fokusom na dugotrajnu bateriju, pouzdane performanse i svakodnevnu izdržljivost.

Uravnotežene performanse za svakodnevnu upotrebu

U srcu Note 70T nalazi se Unisoc T7250 čipset, izrađen u 12nm procesu. Ovaj osmojezgarni procesor poseduje 2x Cortex-A75 jezgra (1,8 GHz) za brze performanse i 6x Cortex-A55 jezgara (1,6 GHz) za efikasno upravljanje potrošnjom energije, uz Mali-G57 MP1 GPU. Telefon dolazi sa Androidom 15 i realme UI 5.0 odmah iz kutije, pružajući glatko i intuitivno korisničko iskustvo za multitasking, igranje igara i svakodnevne aplikacije.

Note 70T je opremljen 6,74-inčnim LCD ekranom sa rezolucijom 720p+ i osvežavanjem od 90Hz, koji pruža jasnu sliku i glatko skrolovanje za besprekorno gledanje sadržaja, igranje i korišćenje društvenih mreža.

A-klasa energetske efikasnosti

Jedna od najistaknutijih karakteristika realme Note 70T modela je impresivna baterija od 6.000 mAh-a, dizajnirana da traje i do dva dana pri uobičajenoj upotrebi. Zahvaljujući punjenju od 15W, ovaj uređaj postiže savršen balans između dugog trajanja baterije i efikasnog dopunjavanja, što ga čini idealnim za korisnike u pokretu.

Note 70T poseduje EU oznaku energetske efikasnosti klase A i pruža do 65 sati i 25 minuta autonomije. Baterija zadržava više od 80% svog kapaciteta čak i nakon 1.000 ciklusa punjenja.

Ovaj uređaj konstruisan je i za izdržljivost, sa IP54 sertifikatom otpornosti na prašinu i prskanje vode – idealno u slučaju prosipanja tečnosti ili korišćenja po kiši. Pored toga, uspešno je prošao MIL-STD-810H vojne testove, što znači da može da izdrži udarce, vibracije i ekstremne temperature. Ova pouzdanost čini ga odličnim izborom za svakodnevnu upotrebu.

Kamere: Praktične za svakodnevne trenutke

Sistem kamera u Note 70T prilagođen je svakodnevnoj upotrebi – glavna kamera od 13 MP omogućava živopisne fotografije pejzaža, grupnih fotografija i dnevnih scena. Uređaj je optimizovan za 1080p video snimanje, dok čipset obezbeđuje stabilan rad za ležernu video produkciju. Napred se nalazi selfie kamera od 5 MP, smeštena u izrez ekrana, za jasne selfije i video pozive.

Dodatno, u okviru modula kamera integrisano je LED svetlo u obliku prstena, koje diskretno obaveštava korisnika o notifikacijama čak i kada je ekran isključen.

Dostupnost

realme Note 70T dolazi u dve elegantne boje: Obsidian Black i Beach Gold. Dostupan je u dve memorijske konfiguracije: 4 GB + 128 GB i 4 GB + 256 GB.