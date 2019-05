Stigao Redmi K20 Pro, naslednik Pocophone F1

Xiaomi je predstavio Redmi K20 i Redmi K20 Pro, popularan kao “Flagship Killer 2.0” i naslednik prošlogodišnjeg hita, Pocophone F1 telefona. Oba uređaja stižu sa kamerama od 48 MP, OLED ekranima se skenerima otisaka prstiju ispod ekrana, kao i pop-up prednjom kamerom. Običan K20 pokreće Snapdragon 730, dok Pro verzija predstavlja najbrži telefon današnjice sa Snapdragon 855 čipsetom.

K20 Pro ekran ima dijagonalu od 6,39 inča, Full HD+ rezoluciju, te odnos stranica od 19.5 : 9. Ivice su maksimalno istanjene ili ih nema, pa se poseglo za rešenjem sa prednjom kamerom koja “izvire” iz gornje ivice telefona po potrebi. K20 Pro stiže sa 6 ili 8 GB RAMa i skladištem od 64 do 256 GB. Glavna kamera od 48 MP je Sony IMX586 senzor, s tim što Pro model ima još dve kamere pozadi – 13 MP ultra-širokougaonu kameru, kao i telefoto kameru od 8 MP. Naravno, na spisku mogućnosti je i AI snimanje.

Redmi K20 Pro stiže sa baterijom kapaciteta 4000 mAh, podržanu sposobnostima brzog punjenja – konkretno, u pitanju je 27W standard. Ovaj punjač može da napuni 58% baterije za samo 30 minuta, a kompletno punjenje završava za 74 minuta. Redmi K20 uređaji će podržavati Game Turbo 2.0 tehnologiju, koja alocira resurse i optimizuje telefon za igranje. Takođe, telefon je implementirao pametni “svič” sa Wi-Fi na 4G mreže kako ne bi dolazilo do prekida. for smooth connectivity and zero lag.

Redmi K20 Pro će stizati u četiri regularne verzije i posebnoj, Avengers Edition varijanti, inspirisanoj američkim strip-herojima od kojih bioskopska platna nikako nemaju mira. Evo i cena Redmi K20 Pro telefona, s tim što upozoravamo da se radi o cenama na kineskom tržištu, direktno konvertovanih iz juana, što znači da će cene u radnjama na zapadu biti nešto veće:

RAM + Storage opcije Cena u juanima Cena u USD / EUR 6 GB + 64 GB 2499 $361 / €323 6 GB + 128 GB 2599 $377 / €337 8 GB + 128 GB 2799 $405 / €362 8 GB + 256 GB 2999 $434 / €388

Kako bi privukao gejmere, Redmi je predstavio i gejmped koji se može “prikačiti” na ovaj telefon, čija je cena oko 179 juana. Takođe, postoji dosta plastičnih i gumenih futrola za telefon u raznim bojama, koje ćče se prodavati po ceni od 39 juana. Očekuje se da će prve količine biti prostorazgrabljene, a prodaja startuje 1. juna tačno u 10 ujutru po kineskom vremenu.

