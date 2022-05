Stigla je Overwatch 2 beta verzija

Overwatch je zastareo tokom poslednjih godinu dana, sa minimalnim ažuriranjima i nezvaničnim zamrzavanjem novih heroja, mapa i režima. Međutim, igra je sada dobila beta ažuriranje.

Overwatch 2 donosi brojne novine u igru

Beta nije gotov proizvod, ali sadrži sve stvari koje Blizzard pokušava da podesi, uključujući ažuriranja audio signala, oštrije animacije i okruženja i potpune prerade za neke dugogodišnje heroje. Pored vizuelnih poboljšanja i poboljšanja osvetljenja postojećim mapama, Overwatch 2 dodaje novi semafor kada pritisnete karticu koja prikazuje statistiku za sve igrače u igri, navodeći ubistva, asistencije, smrti, isceljenja i oštećenja.

Beta verzija uvodi četiri nove mape i režim igre pod nazivom Push, koji zamenjuje Assault u takmičarskoj i brzoj igri. To znači da više nema jurišnih mapa u standardnoj rotaciji, već su one statične i restriktivne. Što se tiče igranja, najistaknutija karakteristika Overwatch-a 2 je prelazak sa timova od 6 igrača na 5, pri čemu se gubi jedna uloga tenka u tom procesu. To znači dva iscelitelja, dva heroja štete i jedan tenk po timu.

Ukupno, 26 postojećih heroja je ažurirano za Overwatch 2. Orisa je doživela neke od najdrastičnijih promena: njen štit i gravitaciona kugla su nestali, zamenjeni su neverovatno zadovoljavajućim kopljem. Ona može baciti koplje pravo u neprijatelje za hitne udarce iz daljine i snažno odbacivanje, ili da ga okreće ispred sebe, odbijajući dolazne projektile, i oštećujući i odbacujući sve neprijatelje na koje naiđe. U beta verziji, Overwatch 2 izgleda i zvuči bolje od originala, a njegov novi režim igre, heroji i mape su znatno unapređeni.

