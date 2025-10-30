Stiže autonomni automobil za mase?

Najnovija kompanija koja se zarazila AI „virusom“ je Lucid, startap za električna vozila iza kojeg stoji Saudijska Arabija. Danas je najavio novu saradnju sa Nvidiom, čiji će hardver i softver koristiti za autonomno vozilo namenjeno potrošačima. Uz to će veštačka inteligencija navodno sama da projektuje proizvodne pogone.

Kompaniju su osnovali bivši inženjeri Tesle koji su verovali da mogu da unaprede ono što su ranije radili. Lucid je već napravio energetski najučinkovitiji električni automobil u Severnoj Americi, ali je do skoro u ponudi imao samo različite verzije istog sedana Air, dok mu se ove godine nije pridružio SUV model Gravity.

Da bi postala profitabilna, kompanija mora vrlo uskoro da prodaje na desetine hiljada vozila godišnje. To znači uvođenje manjih i jeftinijih modela – počev od srednje klase krosovera planiranog za 2027. godinu. Cilj je da početna cena bude ispod 50.000 dolara, pa ostaje da se vidi koliko su povoljno prošli u nabavci Nvidia GPU čipova koji će, prema tvrdnjama Lucida, omogućiti „pravi sistem autonomne vožnje – bez očiju, ruku i razmišljanja“.

„Već smo postavili standarde u osnovnim atributima električnih vozila – u dometu, efikasnosti, prostoru, performansama i upravljanju“, rekao je privremeni izvršni direktor Mark Vinterhof. „Sada idemo korak dalje, kombinujući naprednu veštačku inteligenciju sa Lucidovim inženjerskim znanjem da bismo isporučili najpametnija i najsigurnija autonomna vozila na putevima. U partnerstvu sa Nvidiom, ponosni smo što nastavljamo da doprinosimo američkom inovacionom liderstvu u globalnoj trci za autonomnom mobilnošću“.

Najpre će Lucid u SUV modelu Gravity predstaviti napredniju verziju svog delimično automatizovanog sistema pomoći u vožnji, koji je, kako navode, „turbo-poguran Nvidia Drive AV“ platformom. U sledećoj fazi planiran je „nivо 4“ autonomije – vozilo sposobno da se samostalno kreće od tačke A do tačke B bez ljudske intervencije, makar unutar ograničenog područja.

To je skromniji, ali realniji cilj od Teslinog „nivoa 5“, koji podrazumeva vožnju bilo gde. Po koncepciji, Lucidov sistem više liči na ono što razvijaju Waymo i Zoox, ali ti automobili su namenjeni voznim parkovima koji imaju redovno održavanje.

Lucid će koristiti Nvidia platformu da dostigne nivo 4, ugrađujući dva Drive AGX Thor računara u novu platformu za srednju klasu vozila. Oslanjanje na Nvidijin softver znači da Lucid ne mora sam kontinuirano ažurirati ceo sistem.

„Kako se vozila razvijaju u softverski definisane superkompjutere na točkovima, otvara se nova prilika – da se mobilnost iznova zamisli, sa inteligencijom u svakom delu“, rekao je Jensen Huang, osnivač i izvršni direktor Nvidie. „Zajedno sa Lucidom, ubrzavamo budućnost autonomnog, AI-pokretanog transporta“.

Kupci automobila sve više prepoznaju vrednost naprednih sistema pomoći u vožnji, poput Super Cruise sistema General Motorsa, koji oko 40 odsto korisnika nastavi da plaća i nakon isteka trogodišnjeg besplatnog probnog perioda. Lucid se nada da će daleko napredniji sistem – koji ne zahteva da vozač prati put – doneti ozbiljan prihod.

Drugi deo saopštenja Lucida i Nvidie mogao bi da ima još veći uticaj na profit. Industrijska platforma iz Nvidie omogućiće Lucidu da digitalno modeluje proizvodne linije pre nego što ih izgradi u stvarnosti. „Modelovanjem autonomnih sistema, Lucid može da optimizuje kretanje robota, poboljša bezbednost i skrati vreme potrebno za uvođenje u proizvodnju“, naveli su iz kompanije.