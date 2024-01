Stiže Google Bard Advanced

Verovatno neće biti besplatan.

Novi sistem koristiće LLM Gemini Ultra

Google Bard Advanced stiže i predstavlja prvi pokušaj kompanije da naplati AI chatbot. Prema Bard-ovom sajtu postoji mogućnost da se dobiju tri besplatna meseca korišćenja Bard Advanced-a. Nakon toga će verovatno morati da se plati korišćenje.

Prema izveštajima, korisnicima će biti potrebna pretplata na Google One da bi pristupili Bard Advanced-u. Google je prvo najavio Bard Advanced u decembru 2023.godine zajedno sa novim AI modelom Gemini i AI superkompjuterom iz Google Cloud-a.

Najmoćniji model kompanije je Gemini. Novi AI model ima sposobnost da “besprekorno razume i analizira sve vrste informacija od samog početka, daleko bolje od postojećih multimodalnih modela”, naveo je izvršni direktor Google-a Sundar Pichai. Gemini ima tri verzije: Gemini Ultra, Gemini Nano i Gemini Pro, pri čemu Bard koristi ovu poslednju. Gemini Ultra još uvek nije javno dostupan, ali Google je naveo da će on biti osnova za Bard Advanced.

Što se tiče dostupnosti Google Bard Advanced-a, on bi mogao da bude povezan sa Google One uslugom. Međutim, još uvek nisu poznati nikakvi detalji. Google trenutno testira njegove sposobnosti sa malom grupom korisnika. Još uvek nema tačnog datuma kada će se pojaviti. Google je naveo u decembru da će biti dostupan “početkom naredne godine”, pa to znači da može biti lansiran u bilo kom trenutku.

