Stiže light verzija YouTube aplikacije

Kako je mobilni internet još uvek luksuz u mnogim zemljama YouTube je napravio novu aplikaciju YouTube Go, koja zauzima malo prostora, troši manje podataka i ne pravi velike pozadinske fajlove, poput klasične YouTube aplikacije. Kompanija ovim potezom prati svoje rivale koji već imaju light verzije svojih aplikacija poput Twitter-a i Facebook-a.

YouTube Go aplikacija se koncentriše isključivo na gledanje i deljenje video sadržaja, te ne zahteva internet vezu za gledanje video snimaka i omogućava čuvanje videa na kartici. Light verzija omogućava da video preuzmete u trenutku kad ste povezani na Wi-Fi mrežu i prebacite sve što ste preuzeli na microSD karticu, odakle video sadržaje možete da pogledate bilo kad i bilo gde, kad god poželite. Prednost YouTube Go aplikacije u odnosu na slična rešenja leži u mogućnosti da korisnici odrede koliko će po videu potrošiti megabajta to jest u kom će ga kvalitetu preuzeti. Omogućeno je i instant slanje videa preuzetih kroz YouTube Go aplikaciju, ali i korisnik kojem se video šalje mora da ima aplikaciju na svom telefonu.

Google je pustio YouTube Go u Indiji prošle godine u beta verziji. Od tada aplikacija je puštena na testiranje u još 14 zemalja, međutim, sada je dostupan u 130 zemalja, objavila je kompanija na svom zvaničnom blogu. U Srbiji aplikacija još uvek nije dostupna, ali verujemo da će biti uskoro, kao što je to bio slučaj sa Facebook Lite i Messenger Lite aplikacijama.

