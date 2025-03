Stiže nam Sayonara Wild Hearts – unapređena verzija za PS5

Iako nastavak Sayonara Wild Hearts možda nikada neće ugledati svetlost dana, iznenadna najava poboljšane verzije za PS5 sigurno će obradovati fanove. Annapurna Interactive je tokom svog poslednjeg showcase-a otkrila besplatnu nadogradnju za ritmičku akcionu igru iz 2019. godine.

Šta donosi PS5 verzija?

Nove funkcije u PS5 verziji uključuju:

4K rezoluciju

120fps gejmplej

Haptički fidbek preko DualSense kontrolera

preko DualSense kontrolera Remix Arcade, ekskluzivan novi mod

Novi mod Remix Arcade omogućava igračima da osvajaju što više poena u nasumično izabranim segmentima nivoa, bez ikakvog učitavanja između njih. Simogo, razvojni tim igre, otkrio je da će se tempo moda postepeno ubrzavati, dodajući dodatni izazov.

Inspiracija i prilika za novi sadržaj

Studio Simogo je odlučio da donese igru na PS5 dok je istraživao ideje za svoj sledeći veliki projekat nakon Lorelai and the Laser Eyes. Budući da PS4 verzija igre već radi na PS5, tim nije želeo samo da poboljša grafiku, već je razmišljao o tome kako da iskoristi prednosti PS5 hardvera.

„Setili smo se da PlayStation 5 ima izuzetno brz SSD, što bi omogućilo brzo učitavanje nečega što smo nazvali Infinite Shuffle mod,“ rekli su iz studija. Tako je nastao Remix Arcade, koji donosi nasumične vizuelne promene i preokrete u nivou kako bi igrači ostali na oprezu.

Besplatna nadogradnja i dostupnost

Najbolja vest? PS5 verzija je besplatna nadogradnja za one koji već imaju igru na PS4. Sayonara Wild Hearts je takođe deo PlayStation Plus Game Catalog-a, a košta 13 dolara za one koji žele da je kupe.

Iako je igra dostupna na PS5, Steam Deck-u, Switch-u i PC-u, fanovi se nadaju da će se vratiti i na iOS, nakon što je povučena iz Apple Arcade-a pre nekoliko meseci. Za prave obožavaoce – Sayonara Wild Hearts nikad nije dovoljno puta dostupna.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet