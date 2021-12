Stiže nam Wonder Woman igra

Monolith Productions, radi na novoj franšiznoj igri, Wonder Woman. Igra sadrži originalnu priču u kojoj će igrači postati Diana of Themyscira i boriti se da ujedine svoju porodicu i ljude iz savremenog sveta.

Wonder Woman koristiće Nemesis sistem

Izdavač Warner Bros. Games pokazao je tizer za novi projekat tokom dodele nagrada The Game Awards. Wonder Woman se naplaćuje kao nova akciona avantura u trećem licu. Middle-earth: Shadow of Mordor je bio akcioni RPG iz trećeg lica sa sistemom Nemesis, pametnim mehanizmom za upravljanje orcima, koji je postavljen na njega.

Middle-earth: Shadow of Mordor bio je veoma dobro primljen kada je izašao 2014. godine, a 2017. je usledio Shadow of War. Wonder Woman će takođe koristiti sistem Nemesis, omogućavajući igračima da stvore duboke veze i sa neprijateljima i sa saveznicima dok napreduju od herojskog borca u dokazanog vođu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet