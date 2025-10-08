Stiže nastavak filma The Social Network: premijera zakazana za 2026.

Prema izveštaju Deadline-a, dugoočekivani nastavak filma The Social Network stiže u bioskope 9. oktobra 2026. godine, tačno 16 godina nakon što je original imao premijeru. Novi film nosi naslov The Social Reckoning i prati burne događaje vezane za Facebook, uključujući političke i pravne skandale nakon otkrića uzbunjivača da je kompanija bila svesna štetnog uticaja platforme na društvo, ali nije preduzela ništa.

Glumačka postava

Jeremy Strong (Succession) preuzima ulogu Marka Zakerberga od Jesseja Eisenberga.

(Succession) preuzima ulogu Marka Zakerberga od Jesseja Eisenberga. Mikey Madison igra uzbunjivačicu Frances Haugen .

igra uzbunjivačicu . Jeremy Allen White (The Bear) tumači novinara Wall Street Journala Jeffa Horowitza .

(The Bear) tumači novinara Wall Street Journala . Bill Burr se takođe pojavljuje, ali njegova uloga još nije potvrđena — spekuliše se da će glumiti fiktivnog lika koji kombinuje osobine više stvarnih osoba.

Kreativni tim

Za razliku od prvog filma, koji je režirao David Fincher, novi nastavak će imati Aarona Sorkina i u ulozi scenariste i u ulozi reditelja. Sorkin je autor scenarija originalnog filma, nagrađenog Oskarom, i sada preuzima punu kreativnu kontrolu nad nastavkom.

The Social Reckoning obećava da će biti savremena društveno-politička drama koja reflektuje aktuelne kontroverze oko Facebooka i njegove uloge u društvu. Sa snažnom glumačkom postavom i povratkom Sorkina kao ključnog autora, film ima potencijal da postane jednako značajan kao i njegov prethodnik.

