Stiže Netflix Game Night: telefoni kao kontroleri, TV kao konzola

Netflix pravi veliki iskorak u svet interaktivne zabave, uvodeći novu generaciju multiplayer „party“ igara namenjenih igranju na televizoru, dok se mobilni telefoni koriste kao kontroleri. Ovaj potez predstavlja proširenje strategije kompanije koja više ne želi da bude samo servis za strimovanje, već centar kućne zabave koji objedinjuje video, igre i druženje.

Nova era zajedničkog igranja u dnevnoj sobi

Netflix Game Night donosi listu naslova dizajniranih za društvene situacije, uključujući igre kao što su prepoznatljive verzije kvizova, slagalica, crtačkih izazova i takmičarskih mini-igara. Ideja je jednostavna: umesto konzola i kontrolera, korisnici mogu da koriste svoje telefone, dok se sav sadržaj prikazuje na velikom ekranu.

Ovaj pristup vraća na scenu duh klasičnih druženja uz društvene igre, ali uz digitalnu nadogradnju. Netflix želi da gledanje sadržaja više ne bude centralni i jedini deo večeri — sada želi da ljudi oko ekrana komuniciraju, igraju se i stvaraju nova zajednička iskustva. Ovakav format posebno je privlačan porodicama i casual igračima, kojima ne treba tehnička oprema, već samo TV i telefon.

Prednosti i izazovi novog modela

Iako ideja otvara niz novih mogućnosti, ostaju pitanja kada je reč o dostupnosti igara u različitim regionima, kompatibilnosti uređaja i brzini kojom Netflix može da proširi ponudu. Početni izbor igara nije preterano velik, ali služi kao temelj na kom platforma može brzo da se razvija.

Važan deo biće i privlačenje kreatora i studio partnera kako bi se titlovi, žanrovi i stilovi igara širili u skladu sa očekivanjima korisnika. Ako Netflix uspe da obezbedi redovna ažuriranja, nove igre i dovoljno raznovrstan sadržaj, Game Night može postati čest deo kućne atmosfere — idealan za druženja uz TV.

Iako konkurencija u gejming sektoru ostaje snažna, Netflix se odlučuje za drugačiji put: jednostavan, pristupačan i socijalno orijentisan način igranja. Ukrštajući televizor, telefon i društvo u prostoru dnevne sobe, kompanija pravi koncept koji može privući milione korisnika koji ranije nisu bili deo gejming zajednice.

Izvor: Mashable