Stiže nova igra, eksluzivno pravljena za Nintendo Game Boy

Nintendo Game Boy, konzola koja je svetlost dana ugledala pre skoro 32 godine dobiće tokom 2021. godine novu igru pravljenu baš za nju. Za to će biti zaslužni Green Boy Games i Kickstarter. Naime, upravo je uspešno dostignuta tražena suma na Kickstarter kampanji za igru „The Shapeshifter“ koja će se tokom proleća pojaviti ekskluzivno samo za Game Boy konzolu.

Green Boy Games je do sada već objavio nekoliko Nintendo Game Boy igara. The Shapeshifter će, kao i prethodne igre, imati limitirano izdanje u fizičkom obliku (na kertrdižima), kako bi se „održao duh“ legendarne konzole, a biće dostupna i u digitalnom obliku (ROM), za igranje na Game Boy emulatorima. Što se same igre tiče, igrač će se naći u ulozi Eliota, „obične osobe“ koja je rešila da provede vikend u planinama sa prijateljima. Taj vikend će biti prekinut kada vilenjak zatraži od Eliota pomoć da spase njihov svet od čarobnjaka. Vilenjak će Eliotu dati specijalnu veštinu – koju god životinju da dodirne, pretvoriće se u nju. Međutim, čarolija će trajati samo do zore, pa će svaki zadatak morati da se obavi pre nego što izađe sunce.

Interesantno je da do kraja Kickstarter kampanje ima nešto manje od dva meseca, a ona je već premašila postavljeni cilj. Prikupljeno je skoro 21.000 dolara, što je tri puta više od tražene sume. Do sada je svoj doprinos dalo skoro 300 Kickstarter korisnika, što znači da postoji veliki broj ljudi koji i dalje koriste svoje Nintendo Game Boy konzole, ili makar Game Boy emulatore .

