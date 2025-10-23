Stiže nova SF serija od kreatora „Breaking Bad”

Posle niza zagonetnih najava, Apple je konačno otkrio prve detalje o seriji Pluribus, svojoj sledećoj velikoj naučnofantastičnoj produkciji.

Serija dolazi od kreatora Breaking Bad, Vinsa Giligena, a glavnu ulogu tumači Rija Sihorn (Better Call Saul) koja igra Kerol, „najnesrećniju osobu na svetu” koja „mora da spase svet od sreće“.

Kratki tizer trejler prikazuje Kerol koja izgleda kao da joj čitava planeta ugađa – jer je ostatak čovečanstva pogođen zarazom sreće. Nije jasno zašto ona jedina nije obuhvaćena ovom promenom, ali svi deluju odlučni da je „poprave” i da joj pomognu da im se „pridruži”. Kerol je, naravno, zbunjena – i užasnuta. Sve deluje uznemirujuće, ali izgleda da će postavka tu atmosferu izbalansirati crnim humorom.

Pluribus počinje 7. novembra i prvi je projekat Vinsa Giligena od završetka serije Better Call Saul 2022. godine. Time Apple TV+ zaokružuje još jednu uspešnu godinu naučne fantastike, koja je počela povratkom serije Severance i nastavila se novim sezonama Foundation i Invasion, kao i novim naslovima poput Murderbot.