Stiže novi film: Gospodar prstenova ponovo među nama

Već se puno priča o filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, pa znamo da Andy Serkis opet glumi Golluma, ali ovoga puta i režira. Potrebno je da se naoružamo strpljenjem, jer film stiže tek 2027. godine.

Vreme doduše leti, a film je najavljen za 17. decembar 2027. godine. Bavi se periodom između Hobita i Gospodara prstenova, a prati Golluma u njegovim lutanjima pre nego što opet pronađe prsten. Serkis je u intervjuu za Colider rekao da snimanje počinje početkom 2026. godine. Naglasio je da će film ostati veran originalnoj trilogiji, ali uz neka osveženja.

Gledaoci ne vole „osveženja“ kada su kultne stvari u pitanju, ali ih možda umire prizori sa Novog Zelanda gde će se film snimati. U tome će pomoći i Viggo Mortensen (Aragorn) i Ian McKellen (Gandalf), s kojima se navodno već pregovara.